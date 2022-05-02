Інтернетом Starlink в Україні щодня користуються 150 тисяч людей, — Федоров

Скористатися послугами Starlink може кожен українець, але спочатку необхідно придбати спеціальне обладнання.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, посилаючись на дані аналітичної компанії Apptopia, повідомив у своєму телеграм-каналі інформацію щодо використання українцями супутникового Інтернету Starlink.

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Чиновник зазначив, що супутниковий Інтернет Starlink, розгорнутий в Україні завдяки допомозі глави компанії SpaceX Ілона Маска, має щодня близько 150 тисяч активних користувачів.

"Наразі термінали Starlink працюють для об'єктів соціальної інфраструктури — це школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини", — написав Федоров.

Міністр зазначив, що після звільнення населених пунктів Київщини та Чернігівщини від російських військ українські оператори мобільного зв'язку та інтернет-провайдери відновлюють зв'язок за допомогою Starlink.

"Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелів. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до Інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink і такого ще не було у світі", — наголосив міністр.

Фокус повідомляв, що супутникова технологія від Ілона Маска підтримує роботу операторів зв'язку у Київській та Чернігівській областях. За словами представників Мінцифри, в Україні працює понад 10 тисяч терміналів Starlink.

Також ми інформували про те, як можна самостійно підключитися до супутникового Інтернету.