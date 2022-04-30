Starlink роздає Інтернет жителям деокупованих районів України (відео)

Термінали приймають сигнали із супутників і підтримують провайдерів, інфраструктура яких пошкоджена внаслідок бойових дій.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Супутникова технологія Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска допомагає відновити Інтернет у районах Київської та Чернігівської області, звільнених від російських військ. Міністр цифрової трансформації України розповів про подробиці в ефірі національного телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фахівці намагаються поновити як фіксований, так і мобільний Інтернет у звільнених районах України. Супутникова технологія Starlink підтримує мережі українських провайдерів, інфраструктура яких пошкоджена внаслідок бойових дій. В одному з випадків, за допомогою одного терміналу, вдалося роздати сигнал жителям п'яти сіл.

"Є можливість підключитися до Starlink, до супутникового Інтернету і роздати цей Інтернет у населені пункти, де працює провайдер", — заявив Михайло Федоров. — "Працюємо з операторами, працюємо з провайдерами 24 на 7. Так, я думаю, у найближчі кілька тижнів майже всі населені пункти будуть із зв'язком".

Глава Мінцифри повідомив, що на сьогоднішній день в Україні працює понад 10 тисяч терміналів Starlink. З обладнанням допомагає не лише компанія SpaceX Ілона Маска, яка запустила супутниковий Інтернет, а й уряди кількох країн Європи.

SpaceX вивела на навколоземну орбіту майже 2 тисячі супутників, вони відправляють сигнали на наземні станції Starlink, які роздають Інтернет-мережу для користувачів у межах 100-200 метрів, подібно до вже звичних Wi-Fi роутерів. Термінали можна використовувати в глухих місцях, куди не дістає навіть мобільний Інтернет, необхідно лише підключити їх до електромережі, генератора або автомобіля.

На своєму каналі в Telegram міністр додав: цього тижня Мінцифри передало комплект обладнання Starlink у Киїнку — одне з найбільш зруйнованих сіл Чернігівської області. Унаслідок обстрілів там пошкоджено десятки житлових будинків, школу, дитячий садок, але після деокупації життя в населеному пункті поступово нормалізується.

Фокус представив інструкцію, як підключитися до Інтернету Starlink в Україні. Національна комісія радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку дозволила користуватися терміналами всім українцям, їх можна замовити на офіційному сайті проєкту, але ціна "кусається".

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, як РФ може заглушити Інтернет Starlink в Україні. Теоретично, крилаті ракети "Калібр" здатні збивати орбітальні супутники, але це дуже дорого та неефективно. Війська можуть використовувати наземні станції радіопридушення.