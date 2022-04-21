"Дорого та небезпечно": експерт розповів, як РФ може заглушити Інтернет Starlink в Україні

Теоретично російські наземні комплекси можуть заглушити супутникові сигнали, але під час війни це неможливо.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Незабаром після початку вторгнення Росії компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX надала Україні доступ до супутникового Інтернету Starlink. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у Facebook розповів, чи можна заглушити цей канал зв'язку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, функціонально мережа Starlink мало чим відрізняється від Wi-Fi: потрібно лише під'єднатися до відповідної точки доступу, ввівши правильний пароль. Різниця полягає в способі отримання даних, адже наземна станція постійно випромінює потужний радіосигнал в бік одного з понад 2 тисяч супутників SpaceX, розташованих на орбіті Землі, і так приймає дані. Цей сигнал у теорії можна заглушити, але це дуже складно.

Для цього знадобиться потужна система радіоперешкод, що літає над антеною користувача та глушить усі сигнали за допомогою потужного передавача. Ворожий апарат повинен розташовуватися ідеально між наземним терміналом та супутниками, тому такий варіант Костянтин Корсун вважає малоймовірним.

Противник також може скористатися наземною "глушилкою", яку необхідно розмістити якомога ближче до антени, а для цього треба знати її місцеперебування. Як наголосив експерт, віддалено визначити джерело вузькоспрямованого сигналу Starlink дуже складно, до того ж користувачі можуть переміщувати "тарілку" з місця на місце. Раніше Фокус писав, мешканець Австралії прикріпив антену до автомобіля та отримав доступ до Інтернету на швидкості 100 км/год.

Костянтин Корсун додав, що потужна "глушилка" має створювати перешкоди в роботі інших приладів у радіусі дії, а також може негативно впливати на здоров'я людей. Термінал Starlink запускає тонкий радіопромінь вертикально вгору, тоді як станції радіоелектронної боротьби "накривають" велику площу.

Придушення зв'язку потребує колосальної кількості енергії, а отже, і фінансових витрат. Існують військові комплекси, які можуть заглушити супутникові сигнали для цілого міста, але навіть передовим країнам світу це обходиться дуже дорого.

"Теоретично заглушити доступ до Інтернету через Starlink для одного конкретного користувача в принципі можливо, але на практиці неефективно, недешево та небезпечно. А в умовах ведення бойових дій — майже нереально. Хіба що випадково потрапити міною чи ракетою", — підсумував експерт.

Раніше писали, що влада України дозволила користуватися супутниковим інтернетом Starlink усім охочим. Державний регулятор НКЕК на час дії воєнного стану в Україні зняв обмеження щодо встановлення наземних терміналів для всіх категорій користувачів, хоча раніше їх могли використовувати лише військові та об'єкти критичної інфраструктури.