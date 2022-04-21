"Дорого и опасно": эксперт рассказал, как РФ может заглушить Интернет Starlink в Украине

Теоретически российские наземные комплексы могут подавить спутниковые сигналы, но во время войны это практически невозможно.

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Вскоре после начала вторжения России, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX предоставила Украине доступ к спутниковому Интернету Starlink. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в Facebook рассказал, можно ли заглушить этот канал связи.

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По его словам, функционально сеть Starlink мало чем отличается от Wi-Fi: нужно лишь подключаться к соответствующей точке доступа, введя правильный пароль. Разница заключается в способе получения данных, ведь наземная станция постоянно излучает мощный радиосигнал в сторону одного из более чем 2 тысяч спутников SpaceX, расположенных на орбите Земли, и таким же образом принимает данные. Этот самый сигнал в теории можно подавить, но это очень сложно.

Для этого понадобится мощная система радиопомех, летающая над антенной пользователя и глушит все сигналы при помощи мощного передатчика. Вражеский аппарат должен располагаться идеально между наземным терминалом и спутниками, поэтому такой вариант Константин Корсун считает маловероятным.

Противник также может воспользоваться наземной "глушилкой", которую необходимо разместить как можно ближе к антенне, а для этого — знать ее местоположение. Как подчеркнул эксперт, удаленно определить источник узконаправленного сигнала Starlink очень сложно, к тому же пользователи могут перемещать "тарелку" c места на место. Ранее Фокус писал, житель Австралии прикрепил антенну к автомобилю и получил доступ к Интернету на скорости 100 км/ч.

Константин Корсун добавил, что мощная "глушилка" должна создавать помехи в работе других приборов в радиусе действия, а также может негативно влиять на на здоровье людей. Терминал Starlink запускает тонкий радиолуч вертикально вверх, тогда как станции радиоэлектронной борьбы "накрывают" большую площадь.

Подавление связи требует колоссального количество энергии, а значит и финансовых затрат. Существуют военные комплексы, которые могут "заглушить" спутниковые сигналы для целого города, но даже передовым странам мира это обходится очень дорого.

"Теоретически заглушить доступ в Интернет через Starlink для одного конкретного пользователя в принципе возможно, но на практике неэффективно, недешево и опасно. А в условиях ведения боевых действий – почти нереально. Разве что случайно попасть миной или ракетой", — подытожил эксперт.

Ранее писали, что власти Украины разрешили пользоваться спутниковым интернетом Starlink всем желающим. Государственный регулятор НКЭК на время действия военного положения в Украине снял ограничения по установке наземных терминалов для всех категорий пользователей, хотя раньше их могли использовать только военные и объекты критической инфраструктуры.