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Диджитал Российско-украинская война

"Дорого и опасно": эксперт рассказал, как РФ может заглушить Интернет Starlink в Украине

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Илон Маск
Основатель компании SpaceX Илон Маск

Теоретически российские наземные комплексы могут подавить спутниковые сигналы, но во время войны это практически невозможно.

Вскоре после начала вторжения России, компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX предоставила Украине доступ к спутниковому Интернету Starlink. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в Facebook рассказал, можно ли заглушить этот канал связи.

По его словам, функционально сеть Starlink мало чем отличается от Wi-Fi: нужно лишь подключаться к соответствующей точке доступа, введя правильный пароль. Разница заключается в способе получения данных, ведь наземная станция постоянно излучает мощный радиосигнал в сторону одного из более чем 2 тысяч спутников SpaceX, расположенных на орбите Земли, и таким же образом принимает данные. Этот самый сигнал в теории можно подавить, но это очень сложно.

Для этого понадобится мощная система радиопомех, летающая над антенной пользователя и глушит все сигналы при помощи мощного передатчика. Вражеский аппарат должен располагаться идеально между наземным терминалом и спутниками, поэтому такой вариант Константин Корсун считает маловероятным.

Противник также может воспользоваться наземной "глушилкой", которую необходимо разместить как можно ближе к антенне, а для этого — знать ее местоположение. Как подчеркнул эксперт, удаленно определить источник узконаправленного сигнала Starlink очень сложно, к тому же пользователи могут перемещать "тарелку" c места на место. Ранее Фокус писал, житель Австралии прикрепил антенну к автомобилю и получил доступ к Интернету на скорости 100 км/ч.

Константин Корсун добавил, что мощная "глушилка" должна создавать помехи в работе других приборов в радиусе действия, а также может негативно влиять на на здоровье людей. Терминал Starlink запускает тонкий радиолуч вертикально вверх, тогда как станции радиоэлектронной борьбы "накрывают" большую площадь.

Подавление связи требует колоссального количество энергии, а значит и финансовых затрат. Существуют военные комплексы, которые могут "заглушить" спутниковые сигналы для целого города, но даже передовым странам мира это обходится очень дорого.

"Теоретически заглушить доступ в Интернет через Starlink для одного конкретного пользователя в принципе возможно, но на практике неэффективно, недешево и опасно. А в условиях ведения боевых действий – почти нереально. Разве что случайно попасть миной или ракетой", — подытожил эксперт.

Ранее писали, что власти Украины разрешили пользоваться спутниковым интернетом Starlink всем желающим. Государственный регулятор НКЭК на время действия военного положения в Украине снял ограничения по установке наземных терминалов для всех категорий пользователей, хотя раньше их могли использовать только военные и объекты критической инфраструктуры.