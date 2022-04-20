Пользоваться спутниковым интернетом Starlink разрешили всем украинцам, — Федоров

Государственный регулятор снял ограничения на время действия военного положения в Украине.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) разрешила всем украинцам пользоваться терминалами для доступа к спутниковому Интернету Starlink от Илона Маска. Об этом 20 апреля в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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НКЭК приняла по инициативе Госспецсвязи решение, согласно которому все категории пользователем могут устаналивать и подключаться к терминалам Starlink, но только пока в Украине действует военное положение. Регулятор также внес изменения в План использования радиочастотного ресурса, чтобы регламентировать условия работы спутникового Интернета от компании SpaceX.

"Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в средневековье", — подчеркнул Михаил Федоров в своем объявлении.

Накануне Михаил Федоров заявил, что Starlink впервые открывает представительство в Украине. Минцифры распорядилось провести процесс аттестации и выделить частоты для спутникового Интернета по ускоренной процедуре. По словам министра, благодаря этому технология станет доступной для всех украинцев.

Ранее появилась информация, что гражданским запретили пользоваться оборудованием Starlink в Украине. Пользователей заставляли предоставить НКЭК персональную информацию для использования терминалов. В Госспецсвязи объяснили, что оборудование Starlink может мешать системам радиосвязи ВСУ, поэтому пользоваться технологией от SpaceX разрешили в первую очередь военным и объектам критической инфраструктуры.

В недавнем интервью Михаил Федоров заявил, что технология Starlink уже помогает обычным украинцем. В частности, она позволяет раздавать мобильный Интернет через вышки на деоккупированных территориях Украины.