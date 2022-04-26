Як підключитися до Starlink в Україні та скільки це коштує: інструкція

У Держспецзв'язку пояснили, як працює супутниковий Інтернет від Ілона Маска в нашій країні та кому він доступний.

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Нацкомісія радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку минулого тижня дозволила використати термінали Starlink усім українцям. У Держспецзв'язку розповіли, хто і як може підключитися до супутникового Інтернету від Ілона Маска.

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Цей дозвіл від Нацкомісії діє доти, доки Україна залишатиметься у воєнному стані. У зв'язку з цим Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку розробив низку рекомендацій для тих, хто хоче стати абонентом супутникової мережі Starlink.

Де придбати обладнання Starlink?

На сайті starlink.com поки що можна оформити попереднє замовлення комплекту обладнання, а ось купити його через сайт компанії-постачальника послуг не вийде, тому що в Україні ще не відкрилося офіційне представництво. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що його відкриють найближчим часом. Відомо, що деякі користувачі купували обладнання через eBay.

Як підключитись до Starlink?

Необхідно придбати комплект обладнання, потім підключити антену до терміналу за допомогою кабелю (входить до комплекту), потім термінал підключити до електромережі. Завантажити на смартфон або планшет програму Starlink з Google Play або AppStore і, дотримуючись інструкцій, які ви знайдете в програмі, приєднатися до супутникового Інтернету.

Чи можна підключитись до Starlink, не купуючи обладнання?

Ні, тому що для підключення Starlink без спецобладнання неможливе. Однак ви можете купити його разом з членами сім'ї, сусідами, підключити, а потім роздавати Інтернет на всіх учасників кооперації.

"Фактично це як роздавати Інтернет зі свого телефону: ви платите оператору за пакет послуг і можете поділитися інтернетом із людьми, які поряд з вами", — заявляють у Держспецзв'язку.

Скільки коштують послуги Starlink?

Один комплект обладнання на сайті Starlink коштуватиме $499. А щомісячна абонплата становить 99 доларів. Виплачувати її ви можете вскладчину, вирішивши між собою, хто і яку частку вносить. Врахуйте, що доведеться платити ще й за доставку.

Звідки в Україні виникли термінали Starlink?

Як повідомляв раніше Михайло Федоров, компанія Starlink передала кілька тисяч терміналів як допомогу Україні, яка обороняється від російських військ. Федоров особисто звернувся до Ілона Маска з проханням підтримати роботу критично важливої інфраструктури нашої країни, і Маск погодився. Зв'язком забезпечили насамперед українських військових.

"Значну кількість пристроїв привезли самостійно різні компанії, організації, громадські об'єднання та просто громадяни", — зазначають у Держспецзв'язку.

Раніше ми повідомляли про те, що Starlink планує відкрити представництво в Україні. З цією метою процес атестації пройде у прискореному режимі. Також в оперативному порядку виділять частоти для супутникового Інтернету.

Фокус інформував, що на бортах авіалайнерів Hawaiian Airlines компанія Ілона Маска забезпечить безкоштовний та швидкий "супутниковий" Wi-Fi.