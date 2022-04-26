Как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит: инструкция

В Госспецсвязи пояснили, как работает спутниковый Интернет от Илона Маска в нашей стране и кому он доступен.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Нацкомиссия радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи на прошлой неделе разрешила использовать терминалы Starlink всем украинцам. В Госспецсвязи рассказали, кто и как может подключиться к спутниковому Интернету от Илона Маска.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Данное разрешение от Нацкомиссии действует до тех пор, пока Украина будет оставаться на военном положении. В связи с этим Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи разработал ряд рекомендаций для тех, кто хочет стать абонентом спутниковой Сети Starlink.

Где купить оборудование Starlink?

На сайте starlink.com пока что можно оформить предзаказ комплекта оборудования, а вот купить его через сайт компании-поставщика услуг не получится, так как в Украине еще не открылось официальное представительство. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что оно будет открыто в ближайшее время. Известно, что некоторые пользователи покупали оборудование через eBay.

Как подключиться к Starlink?

Необходимо приобрести комплект пользовательского оборудования, затем подключить антенну к терминалу при помощи кабеля (входит в комплект), потом терминал подключить к электросети. Скачать на смартфон или планшет приложение Starlink из Google Play или AppStore и, следуя инструкциям, которые вы найдете в приложении, подсоединиться к спутниковому Интернету.

Можно ли подключиться к Starlink, не покупая оборудование?

Нет, потому что для подключения к Starlink без спецоборудования невозможно. Однако вы можете купить его вскладчину с членами семьи, соседями, подключить, а потом раздавать Интернет на всех участников кооперации.

"Фактически это как раздавать Интернет со своего телефона: вы платите оператору за пакет услуг и можете поделиться интернетом с людьми, которые рядом с вами", — заявляют в Госспецсвязи.

Сколько стоят услуги Starlink?

Один комплект оборудования на сайте Starlink обойдется в $499. А ежемесячная абонплата составляет $99. Выплачивать ее вы также можете вскладчину, решив между собой, кто и какую долю вносит. Учтите, что придется платить еще и за доставку.

Откуда в Украине появились терминалы Starlink?

Как сообщал ранее Михаил Федоров, компания Starlink передала несколько тысяч терминалов в качестве помощи Украине, которая обороняется от российских войск. Федоров лично обратился к Илону Маску с просьбой поддержать работу критически важной инфраструктуры нашей страны, и Маск согласился. Связью обеспечили, прежде всего, украинских военных.

"Значительное количество устройств привезли самостоятельно разные компании, организации, общественные объединения и просто граждане", — отмечают в Госспецсвязи.

Ранее мы сообщали о том, что Starlink планирует открыть представительство в Украине. С этой целью процесс аттестации пройдет в ускоренном режиме. Также в оперативном порядке выделят частоты для спутникового Интернета.

Фокус информировал, что на бортах авиалайнеров Hawaiian Airlines компания Илона Маска обеспечит бесплатный и быстрый "спутниковый" Wi-Fi.