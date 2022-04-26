Starlink Илона Маска будет бесплатно раздавать быстрый Wi-Fi в самолетах
Пассажиры Hawaiian Airlines станут первыми, кто получит доступ к спутниковому Интернету во время авиаперелетов.
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Компания SpaceX Илона Маска обеспечит пассажиров авиакомпании Hawaiian Airlines бесплатным cпутниковым Интернетом Starlink. Подробности авиаперевозчик сообщил на своем официальном сайте.
Hawaiian Airlines стала первой крупной авиакомпанией, которая заключила со Starlink соглашение о раздаче бесплатного высокоскоростного Wi-Fi каждому пассажиру на борту. Организация к 2023 году планирует оснастить терминалами для подключения к спутниковому Интернету свои самолеты Airbus A330, Airbus A321neo и Boeing 787-9, которые курсируют между Гавайскими островами, Северной Америкой, Азией и Океанией.
"Когда мы запустим Starlink, у нас будет лучшая связь, доступная в воздухе. Мы ждали, пока технологии догонят наши высокие стандарты обслуживания, и ожидание того стоило. Наши клиенты могут рассчитывать на быстрый, бесперебойный и бесплатный Wi-Fi", — заявил президент Hawaiian Airlines Питер Ингрэм.
Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Starlink Джонатан Хофеллер добавил, что благодаря высокоскоростному Интернету пассажиры смогут забыть о скачивании фильмов перед взлетом. По его словам, бесплатный Wi-Fi будет работать на протяжении всего полета без какой-либо регистрации. Пользователи в самолетах могут вести трансляции, играть в онлайн-игры или сидеть в социальных сетях.
Как рассказал в интервью CNBC директор по маркетингу, Hawaiian Airlines пока не приступила к тестированию Интернета Starlink в самолетах из-за проблем с сертификацией, однако проблемы эти уже решают. Оборудование Starlink собираются установить только на лайнеры, совершающие международные рейсы или летающие на материковую часть США, а Boeing 717-е, курсирующий между Гавайскими островами, в сделку не включены.
Подключение к Starlink может дать Hawaiian Airlines преимущество на рынке, о котором многие конкуренты могут только мечтать. CNBC отмечает, что в настоящее время бесплатный Wi-Fi в своих самолетах предлагает JetBlue Airways, а компания Delta Air Lines еще в 2019 году протестировала высокоскоростной беспроводной Интернет на нескольких рейсах.
20 апреля Минцифры разрешило всем категориям украинцев пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Любой желающий может заказать и подключить терминал, но только пока в Украине действует военное положение.
Эксперт Константин Корсун рассказал, как РФ может заглушить Интернет Starlink в Украине. Технически у России есть возможность сбивать спутники на орбите при помощи крылатых ракет "Калибр", однако последние стоят дорого, а попасть по небольшим космическим аппаратам очень сложно.