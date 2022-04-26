Starlink Илона Маска будет бесплатно раздавать быстрый Wi-Fi в самолетах

Пассажиры Hawaiian Airlines станут первыми, кто получит доступ к спутниковому Интернету во время авиаперелетов.

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Компания SpaceX Илона Маска обеспечит пассажиров авиакомпании Hawaiian Airlines бесплатным cпутниковым Интернетом Starlink. Подробности авиаперевозчик сообщил на своем официальном сайте.

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Hawaiian Airlines стала первой крупной авиакомпанией, которая заключила со Starlink соглашение о раздаче бесплатного высокоскоростного Wi-Fi каждому пассажиру на борту. Организация к 2023 году планирует оснастить терминалами для подключения к спутниковому Интернету свои самолеты Airbus A330, Airbus A321neo и Boeing 787-9, которые курсируют между Гавайскими островами, Северной Америкой, Азией и Океанией.

"Когда мы запустим Starlink, у нас будет лучшая связь, доступная в воздухе. Мы ждали, пока технологии догонят наши высокие стандарты обслуживания, и ожидание того стоило. Наши клиенты могут рассчитывать на быстрый, бесперебойный и бесплатный Wi-Fi", — заявил президент Hawaiian Airlines Питер Ингрэм.

Вице-президент SpaceX по коммерческим продажам Starlink Джонатан Хофеллер добавил, что благодаря высокоскоростному Интернету пассажиры смогут забыть о скачивании фильмов перед взлетом. По его словам, бесплатный Wi-Fi будет работать на протяжении всего полета без какой-либо регистрации. Пользователи в самолетах могут вести трансляции, играть в онлайн-игры или сидеть в социальных сетях.

Как рассказал в интервью CNBC директор по маркетингу, Hawaiian Airlines пока не приступила к тестированию Интернета Starlink в самолетах из-за проблем с сертификацией, однако проблемы эти уже решают. Оборудование Starlink собираются установить только на лайнеры, совершающие международные рейсы или летающие на материковую часть США, а Boeing 717-е, курсирующий между Гавайскими островами, в сделку не включены.

Подключение к Starlink может дать Hawaiian Airlines преимущество на рынке, о котором многие конкуренты могут только мечтать. CNBC отмечает, что в настоящее время бесплатный Wi-Fi в своих самолетах предлагает JetBlue Airways, а компания Delta Air Lines еще в 2019 году протестировала высокоскоростной беспроводной Интернет на нескольких рейсах.

20 апреля Минцифры разрешило всем категориям украинцев пользоваться спутниковым интернетом Starlink. Любой желающий может заказать и подключить терминал, но только пока в Украине действует военное положение.

Эксперт Константин Корсун рассказал, как РФ может заглушить Интернет Starlink в Украине. Технически у России есть возможность сбивать спутники на орбите при помощи крылатых ракет "Калибр", однако последние стоят дорого, а попасть по небольшим космическим аппаратам очень сложно.