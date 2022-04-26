Starlink Ілона Маска безкоштовно роздаватиме швидкий Wi-Fi у літаках

Пасажири Hawaiian Airlines стануть першими, хто отримає доступ до супутникового Інтернету під час авіаперельотів.

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Компанія SpaceX Ілона Маска забезпечить пасажирів авіакомпанії Hawaiian Airlines безкоштовним супутниковим Інтернетом Starlink. Подробиці авіаперевізник повідомив на своєму офіційному сайті.

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Hawaiian Airlines стала першою великою авіакомпанією, яка уклала зі Starlink угоду про роздавання безкоштовного високошвидкісного Wi-Fi кожному пасажиру на борту. Організація до 2023 року планує оснастити терміналами для підключення до супутникового Інтернету свої літаки Airbus A330, Airbus A321neo та Boeing 787-9, які курсують між Гавайськими островами, Північною Америкою, Азією та Океанією.

"Коли ми запустимо Starlink, у нас буде найкращий зв'язок, доступний у повітрі. Ми чекали, поки технології наздоженуть наші високі стандарти обслуговування, й очікування того коштувало. Наші клієнти можуть розраховувати на швидкий, безперебійний і безкоштовний Wi-Fi", — заявив президент Hawaiian Airlines Пітер Інгрем.

Віцепрезидент SpaceX із комерційних продажів Starlink Джонатан Гофеллер додав, що завдяки високошвидкісному Інтернету пасажири зможуть забути про скачування фільмів перед зльотом. За його словами, безкоштовний Wi-Fi працюватиме протягом усього польоту без реєстрації. Користувачі в літаках можуть вести трансляції, грати в онлайн-ігри або сидіти в соціальних мережах.

Як розповів в інтерв'ю CNBC директор із маркетингу, Hawaiian Airlines поки не почала тестування Інтернету Starlink у літаках через проблеми із сертифікацією, проте ці проблеми вже вирішують. Устаткування Starlink збираються встановити тільки на лайнери, що здійснюють міжнародні рейси або літають на материкову частину США, а Boeing 717-е, що курсує між Гавайськими островами, до угоди не додано.

Підключення до Starlink може дати Hawaiian Airlines перевагу на ринку, про який багато конкурентів можуть тільки мріяти. CNBC зазначає, що зараз безкоштовний Wi-Fi у своїх літаках пропонує JetBlue Airways, а компанія Delta Air Lines ще в 2019 році протестувала високошвидкісний бездротовий Інтернет на кількох рейсах.

20 квітня Мінцифри дозволило всім категоріям українців користуватися супутниковим інтернетом Starlink. Будь-хто може замовити і підключити термінал, але тільки поки в Україні діє воєнний стан.

Експерт Костянтин Корсун розповів, як РФ може заглушити Інтернет Starlink в Україні. Технічно Росія має можливість збивати супутники на орбіті за допомогою крилатих ракет "Калібр", проте останні коштують дорого, а потрапити по невеликих космічних апаратах дуже складно.