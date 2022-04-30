Starlink раздает Интернет жителям деоккупированных районов Украины (видео)

Терминалы принимают сигналы со спутников и поддерживают провайдеров, инфраструктура которых повреждена в результате боевых действий.

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Спутниковая технология Starlink от компании SpaceX Илона Маска помогает восстановить Интернет районах Киевской и Черниговской области, освобожденных от российских войск. Министр цифровой трансформации Украины рассказал подробности в эфире национального телемарафона.

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Специалисты пытаются восстановить как фиксированный, так и мобильный Интернет в освобожденных районах Украины. Спутниковая технология Starlink поддерживает сети украинских провайдеров, инфраструктура которых повреждена в результате боевых действий. В одном из случаев с помощью одного терминала удалось раздать сигнал жителям пяти сел.

"Есть возможность подключиться к Starlink, к спутниковому Интернету, и раздать этот Интернет в населенные пункты, где работает провайдер", — заявил Михаил Федоров. — "Работаем с операторами, работаем с провайдерами 24 на 7. Таким образом, я думаю, в ближайшие несколько недель майже все населенные пункты будут со связью".

Глава Минцифры сообщил, что на сегодняшний день в Украине работают более 10 тысяч терминалов Starlink. С оборудованием помогает не только компания SpaceX Илона Маска, которая запустила спутниковый Интернет, но и правительства нескольких стран Европы.

SpaceX вывела на околоземную орбиту около 2 тысяч спутников, они отправляют сигналы на наземные станции Starlink, которые раздают Интернет-сеть для пользователей в пределах 100-200 метров, подобно уже привычным Wi-Fi роутерам. Терминалы можно использовать в глухих местах, куда не достает даже мобильный Интернет, необходимо лишь подключить их к электросети, генератору или автомобилю.

На своем канале в Telegram министр добавил: на этой неделе Минцифры передало комплект оборудования Starlink в Киенку — одно из наиболее разрушенных сел Черниговской области. В результате обстрелов там повреждены десятки жилых домов, школа, детский садик, но после деоккупации жизнь в населенном пункте постепенно нормализуется.

Фокус представил инструкцию, как подключиться к Интернету Starlink в Украине. Национальная комиссия радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи разрешила пользоваться терминалами всем украинцам, их можно заказать на официальном сайте проекта, но цена "кусается".

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, как РФ может заглушить Интернет Starlink в Украине. Теоретически, крылатые ракеты "Калибр" способны сбивать орбитальные спутники, но это очень дорого и неэффективно. Войска также могут использовать наземные станции радиоподавления.