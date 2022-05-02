Интернетом Starlink в Украине ежедневно пользуются 150 тысяч человек, - Федоров

Воспользоваться услугами Starlink может каждый украинец, но сначала необходимо приобрести специальное оборудование.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, ссылаясь на данные аналитической компании Apptopia, сообщил в своем телеграм-канале информацию касательно использования украинцами спутникового Интернета Starlink.

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Чиновник отметил, что спутниковый Интернет Starlink, развернутый в Украине благодаря помощи главы компании SpaceX Илона Маска, ежедневно имеет около 150 тысяч активных пользователей.

"Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части", — написал Федоров.

Министр отметил, что после освобождения населенных пунктов Киевщины и Черниговщины от российских войск украинские операторы мобильной связи и интернет-провайдеры восстанавливают там связь с помощью Starlink.

"Есть села, где обстрелами были перебиты 10 километров кабелей. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к Интернету. Это уникальный опыт использования Starlink и такого еще не было в мире", — подчеркнул министр.

Фокус сообщал, что спутниковая технология от Илона Маска поддерживает работу операторов связи в Киевской и Черниговской областях. По словам представителей Минцифры, в Украине работают более 10 тысяч терминалов Starlink.

Также мы информировали о том, каким образом можно самостоятельно подключиться к спутниковому Интернету.