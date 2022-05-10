Поліг смертю хоробрих. Українські хакери знищили відеохостинг RuTube, — ЗМІ

Продюсер відеоплатформи стверджує, що сайт не підлягає відновленню через повне видалення коду, хоча самі розробники обіцяють скоро його відремонтувати.

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Адміністрація російського відеохостингу RuTubе прокоментувала атаку хакера, через яку сервіс недоступний уже більше доби. На офіційному каналі Telegram вона українською мовою звернулася до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Пресслужба RuTube у ніч на 10 травня заявила, що, як і раніше, намагається відновити роботу платформи. Вона подякувала Михайлу Федорову "за піар" і заявила, що пригода змушує росіян згуртуватися та підтримувати вітчизняний сервіс, особливо 9 травня.

"Ми могли б перекладати пости для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову. Обіцяємо новину про поновлення RuTube передати вам на ексклюзивні права", — запропонувала адміністрація Михайлу Федорову.

Уранці 10 травня глава Мінцифри України відреагував на звернення у своєму Telegram-каналі:

"Rutube, який не працює вже другу добу, заговорив українською. Працюватимемо далі, поки Кремль не заговорить".

Російський сайт The Village пише, що сайт RuTube не підлягає відновленню. За словами джерела, близького до команди розробників відеохостингу, організатори атаки "цілком видалили код сайту". Як правило, на такий випадок зберігають резервні копії (бекапи), проте копання не може зрозуміти, чи мають хакери доступ до системи. Джерело припускає, що зламати RuTube могли завдяки витоку кодів доступу.

Продюсерка RuTube Світлана Гуляєва у своєму телеграм-каналі підтвердила інформацію про злом сайту й зазначила, що "є ймовірність, що його вже не відновлять, оскільки видалили повністю код сайту. Не знаю, як це можливо, але кейс увійде в історію".

9 травня стало відомо, що відеохостинг Rutube зазнав потужної хакерської атаки. Поки що жодне угруповання публічно не взяло на себе відповідальність за збій відеохостингу, проте зайти на нього неможливо. У самій компанії стверджують, що атака була добре спланованою та коштувала великих грошей, а головною метою був зрив демонстрації "параду перемоги та святкового салюту".

Раніше в Держдумі РФ запропонували конфіскувати й націоналізувати YouTube. Депутат Євген Федоров заявив, що незадоволений якістю російського відеохостингу RuTube, де навіть проблематично зареєструватися.