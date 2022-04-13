RuTube не влаштовує: у Держдумі РФ пропонують конфіскувати та націоналізувати YouTube

За словами депутата Євгена Федорова, російська влада може захопити відеохостинг, взявши під контроль дата-центри, розташовані на території країни.

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Член комітету Державної думи Росії з бюджету та податків Євген Федоров запропонував конфіскувати відеохостинг YouTube та поставити його на службу державі. Він пояснив свою позицію у коментарі радіостанції "Говорить Москва".

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За його словами, влада інших країн конфіскує російське майно за кордоном, тому Росія може вчинити так само з майном YouTube, як "ворожим ресурсом". Євген Федоров вважає, що дані відеохостингу повинні зберігатися в дата-центрах на території РФ, а тому їх можна вилучити як інтелектуальну власність. Крім того, під контроль можна взяти фінансові потоки через банки та податкову службу.

"Так, у ньому великий інтелектуальний складник, яка різниця? Оголошується конкурс, формується професійна команда. Видається, припустимо, держбанком кредит на формування заходу — і все соцмережа береться під національний контроль", — заявив депутат Держдуми.

Євген Федоров проти блокування YouTube, адже російські аналоги значно поступаються йому якістю. Зокрема політик поскаржився на роботу RuTube, де довгий час не може зареєструватися. Натомість він запропонував дати YouTube нову назву після націоналізації — "Руснод".

"Залишити людям доступ, але щоб він працював на користь РФ, а не іноземних держав, став трофейним. Закрити — неправильне рішення. Якщо мені не подобається старий будинок, я спочатку будую новий, а потім ламаю старий, не навпаки", — прокоментував Євген Федоров.

Нещодавно Регіональний громадський центр інтернет технологій (РГЦІТ) представив результати опитування, згідно з якими третина жителів Росії підтримують блокування або уповільнення YouTube з боку Роскомнагляду. При цьому 69,8% опитаних вважають блокування каналів російських державних ЗМІ цензурою з боку адміністрації відеохостингу.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила закриттям YouTube у Росії у відповідь на блокування каналу Держдуми. Вона запропонувала користувачам приносити контент на інші платформи, поки що є така можливість.

Російські блогери вже втратили до 80% доходу в соціальних мережах. Багато рекламодавців залишили російський ринок, інші ж не хочуть замовляти послуги в Instagram і Facebook, які визнані екстремістськими в Росії.

З'явилася інформація, що користувачів російського відеохостингу RuTube змусять реєструватися через сайт "Держпослуги", вказуючи справжні паспортні дані. Так адміністрація хоче прискорити модерацію контенту.