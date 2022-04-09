"Перенесіть контент": Захарова винесла YouTube "вирок" через блокування каналу Держдуми

Влада РФ вимагає повернути доступ до облікового запису "Дума ТВ", який налічує 145 тисяч підписників.

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Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова погрожувала закриттям відеохостингу YouTube, який заблокував канал Державної думи. Вона розмістила заяву у своєму Telegram-каналі.

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Напередодні YouTube-канал "Дума ТВ" про роботу нижньої палати парламенту Росії назавжди заблокували. Як пояснила адміністрація компанії Google (володіє відеохостингом), таке рішення ухвалили через антиросійські санкції. На канал підписано 145 тисяч людей, а опубліковані на ньому відео переглянули близько 100 млн разів.

"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, перенесіть на російські платформи. І швидше", — висловилася представниця МЗС РФ.

Речник Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі оцінив блокування каналу як порушення громадянських прав з боку американської влади. На його думку, США втягують великі ІТ-компанії в інформаційну війну з росіянами, щоб отримати монополію на поширення інформації.

Зі свого боку член Ради Федерації РФ Андрій Клішас заявив, що обмеження каналу Держдуми дали російській владі чергову нагоду заборонити YouTube в Росії:

"YouTube упевненим кроком йде до того, щоб стати в нашій країні поза законом".

Державний регулятор у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій Росії (Роскомнагляд) у Telegram зазначив, що вимагає відновлення облікового запису "Дума ТВ" у Youtube. Як заявила пресслужба, дії Google заважають вільному розповсюдженню інформації.

Раніше стало відомо, що YouTube почав блокувати канали російських державних медіа через вторгнення в Україну. Йдеться про облікові записи, які фінансує російський уряд. Крім того, відеохостинг видаляє контент, який перекручує події в Україні.

У березні YouTube відключив монетизацію відео користувачам у Росії. На території країни-агресора більше недоступні платні функції, такі як YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчати та суперналіпки.