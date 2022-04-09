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"Перенесіть контент": Захарова винесла YouTube "вирок" через блокування каналу Держдуми

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Марія Захарова
Фото: Скриншот | Представниця МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу 7 квітня

Влада РФ вимагає повернути доступ до облікового запису "Дума ТВ", який налічує 145 тисяч підписників.

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова погрожувала закриттям відеохостингу YouTube, який заблокував канал Державної думи. Вона розмістила заяву у своєму Telegram-каналі.

Напередодні YouTube-канал "Дума ТВ" про роботу нижньої палати парламенту Росії назавжди заблокували. Як пояснила адміністрація компанії Google (володіє відеохостингом), таке рішення ухвалили через антиросійські санкції. На канал підписано 145 тисяч людей, а опубліковані на ньому відео переглянули близько 100 млн разів.

"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, перенесіть на російські платформи. І швидше", — висловилася представниця МЗС РФ.

Речник Держдуми В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі оцінив блокування каналу як порушення громадянських прав з боку американської влади. На його думку, США втягують великі ІТ-компанії в інформаційну війну з росіянами, щоб отримати монополію на поширення інформації.

Зі свого боку член Ради Федерації РФ Андрій Клішас заявив, що обмеження каналу Держдуми дали російській владі чергову нагоду заборонити YouTube в Росії:

"YouTube упевненим кроком йде до того, щоб стати в нашій країні поза законом".

Державний регулятор у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій Росії (Роскомнагляд) у Telegram зазначив, що вимагає відновлення облікового запису "Дума ТВ" у Youtube. Як заявила пресслужба, дії Google заважають вільному розповсюдженню інформації.

Раніше стало відомо, що YouTube почав блокувати канали російських державних медіа через вторгнення в Україну. Йдеться про облікові записи, які фінансує російський уряд. Крім того, відеохостинг видаляє контент, який перекручує події в Україні.

У березні YouTube відключив монетизацію відео користувачам у Росії. На території країни-агресора більше недоступні платні функції, такі як YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчати та суперналіпки.