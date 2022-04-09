"Переносите контент": Захарова вынесла YouTube "приговор" из-за блокировки канала Госдумы

Власти РФ требуют вернуть доступ к аккаунту "Дума ТВ", который насчитывает 145 тысяч подписчиков.

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Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила закрытием видеохостинга YouTube, который заблокировал канал Государственной думы. Она разместила заявление в своем Telegram-канале.

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Накануне YouTube-канал "Дума ТВ" о работе нижней палаты парламента России, навсегда заблокировали. Как объяснила администрация компании Google (владеет видеохостингом), такое решение приняли в связи с антироссийскими санкциями. На канал подписаны 145 тысяч человек, а опубликованные на нем видео посмотрели около 100 млн раз.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — высказалась представитель МИД РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале оценил блокировку канала, как нарушение гражданских прав со стороны американских властей. По его мнению, США втягивают крупные IT-компании в информационную войну с россиянами, чтобы получить монополию на распространение информации.

Член Совета Федерации РФ Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что ограничения в отношении канала Госдумы дали российским властям очередной повод запретить YouTube в России:

"YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона".

Государственный регулятор в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) в Telegram отметила, что требует восстановления аккаунта "Дума ТВ" в Youtube. Как заявила пресс-служба, действия Google мешают свободному распространению информации.

Ранее стало известно, что YouTube начал блокировать каналы российских государственных медиа из-за вторжения в Украину. Речь идет об аккаунтах, которые финансируются российским правительством. Крое того, видеохостинг удаляет контент, который искажает события в Украине.

В марте YouTube отключил монетизацию видео пользователям в России. На территории страны-агрессора больше недоступны платные функции, такие как YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчаты и суперстикеры.