YouTube отключил монетизацию в России: блогеры не получат денег

Видеохостинг остановил функции YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажи мерча.

Видеохостинг YouTube отключил функцию монетизации в России, теперь российские блогеры не смогут получать деньги за рекламу. Об этом говорится в уведомлении платформы, которые распространили российские СМИ.

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YouTube прекратил функции подписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажу мерча в РФ.

[ + – ] Авторы YouTube в РФ перестанут получать доход

Авторы YouTube в России временно перестанут получать доход от этих функций. Изменения не коснутся зрителей, которые живут в других странах, пояснила команда видеохостинга.

Угроза блокировки YouTube в России

Напомним, что 1 марта американская компания Google решила заблокировать пропагандистские каналы RT, Sputnik и связанные с ними YouTube-каналы из-за войны в Украине.

На следующий день, 2 марта, в РФ начали замедлять работу YouTube. РосСМИ писали о блокировке домена yt3.ggpht.com сервиса YouTube для загрузки картинок и статического контента.

[ + – ] В России уже начали замедлять работу YouTube

5 марта Google отключила сервис контекстной рекламы AdSense на территории России. Именно с помощью функций Google Ads и AdSense рекламодатели размещают объявления на порталах, сайтах, видеоканалах в специальных блоках для рекламных публикаций, предустановленных администраторами веб-ресурсов.

Таким образом, владельцы интернет-ресурсов в РФ лишились заработка от размещения рекламы.

Отметим, что после начала войны в Украине с российского рынка ушли компании Disney, Warner Bros., Sony и Netflix. В замену Роскомнадзор разблокировал торрент-трекер RuTracker.org с пиратским контентом.