YouTube отключил монетизацию в России: блогеры не получат денег
Видеохостинг остановил функции YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажи мерча.
Видеохостинг YouTube отключил функцию монетизации в России, теперь российские блогеры не смогут получать деньги за рекламу. Об этом говорится в уведомлении платформы, которые распространили российские СМИ.
YouTube прекратил функции подписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажу мерча в РФ.
Авторы YouTube в России временно перестанут получать доход от этих функций. Изменения не коснутся зрителей, которые живут в других странах, пояснила команда видеохостинга.
Угроза блокировки YouTube в России
Напомним, что 1 марта американская компания Google решила заблокировать пропагандистские каналы RT, Sputnik и связанные с ними YouTube-каналы из-за войны в Украине.
На следующий день, 2 марта, в РФ начали замедлять работу YouTube. РосСМИ писали о блокировке домена yt3.ggpht.com сервиса YouTube для загрузки картинок и статического контента.
5 марта Google отключила сервис контекстной рекламы AdSense на территории России. Именно с помощью функций Google Ads и AdSense рекламодатели размещают объявления на порталах, сайтах, видеоканалах в специальных блоках для рекламных публикаций, предустановленных администраторами веб-ресурсов.
Таким образом, владельцы интернет-ресурсов в РФ лишились заработка от размещения рекламы.
Отметим, что после начала войны в Украине с российского рынка ушли компании Disney, Warner Bros., Sony и Netflix. В замену Роскомнадзор разблокировал торрент-трекер RuTracker.org с пиратским контентом.