YouTube відключив монетизацію в Росії: блогери не отримають грошей

Відеохостинг зупинив функції YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстікерів і продажу мерчу.

Відеохостинг YouTube відключив функцію монетизації у Росії, тепер російські блогери не зможуть отримувати гроші за рекламу. Про це йдеться у повідомленні платформи, які поширили російські ЗМІ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

YouTube припинив функції підписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстікерів і продаж мерчу в РФ.

[ + – ] Автори YouTube в РФ перестануть отримувати дохід

Автори YouTube у Росії тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій. Зміни не стосуватимуться глядачів, які живуть в інших країнах, пояснила команда відеохостингу.

Загроза блокування YouTube у Росії

Нагадаємо, що 1 березня американська компанія Google вирішила заблокувати пропагандистські канали RT, Sputnik і пов'язані з ними YouTube-канали через війну в Україні.

Наступного дня, 2 березня, в РФ почали уповільнювати роботу YouTube. РосЗМІ писали про блокування домену yt3.ggpht.com сервісу YouTube для завантаження картинок і статичного контенту.

[ + – ] У Росії вже почали уповільнювати роботу YouTube

5 березня Google вимкнула сервіс контекстної реклами AdSense на території Росії. Саме за допомогою функцій Google Ads та AdSense рекламодавці розміщують оголошення на порталах, сайтах, відеоканалах у спеціальних блоках для рекламних публікацій, встановлених адміністраторами вебресурсів.

Так, власники інтернет-ресурсів в РФ втратили заробіток від розміщення реклами.

Зазначимо, що після початку війни в Україні з російського ринку пішли компанії Disney, Warner Bros., Sony та Netflix. На заміну Роскомнагляд розблокував торент-трекер RuTracker.org із піратським контентом.