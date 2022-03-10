YouTube відключив монетизацію в Росії: блогери не отримають грошей
Відеохостинг зупинив функції YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстікерів і продажу мерчу.
Відеохостинг YouTube відключив функцію монетизації у Росії, тепер російські блогери не зможуть отримувати гроші за рекламу. Про це йдеться у повідомленні платформи, які поширили російські ЗМІ.
YouTube припинив функції підписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстікерів і продаж мерчу в РФ.
Автори YouTube у Росії тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій. Зміни не стосуватимуться глядачів, які живуть в інших країнах, пояснила команда відеохостингу.
Загроза блокування YouTube у Росії
Нагадаємо, що 1 березня американська компанія Google вирішила заблокувати пропагандистські канали RT, Sputnik і пов'язані з ними YouTube-канали через війну в Україні.
Наступного дня, 2 березня, в РФ почали уповільнювати роботу YouTube. РосЗМІ писали про блокування домену yt3.ggpht.com сервісу YouTube для завантаження картинок і статичного контенту.
5 березня Google вимкнула сервіс контекстної реклами AdSense на території Росії. Саме за допомогою функцій Google Ads та AdSense рекламодавці розміщують оголошення на порталах, сайтах, відеоканалах у спеціальних блоках для рекламних публікацій, встановлених адміністраторами вебресурсів.
Так, власники інтернет-ресурсів в РФ втратили заробіток від розміщення реклами.
Зазначимо, що після початку війни в Україні з російського ринку пішли компанії Disney, Warner Bros., Sony та Netflix. На заміну Роскомнагляд розблокував торент-трекер RuTracker.org із піратським контентом.