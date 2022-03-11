YouTube немедленно блокирует каналы государственных медиа РФ во всем мире

Новые ограничения коснутся тех YouTube-каналов, которые финансируются российским правительством. Пропагандистские сайты пишут, что YouTube также удаляет контент, который СМИ РФ называют "спецоперацией в Украине".

11 марта видеохостинг YouTube начал немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру. Об этом пишет издание Reuters.

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Данную информацию подтвердила в Twitter пресс-служба YouTube.

Блокировка связана с вторжением российских войск на территорию Украины. Пресс-служба ссылается на политику, запрещающую контент, который отрицает, преуменьшает или упрощает задокументированные события насилия.

"Наши Принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или превращающий в банальность хорошо задокументированные события насилия. В настоящее время мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", — сказано в сообщении.

Кроме того, кремлевские новостные сайты пишут о том, что "YouTube удаляет контент о спецоперации РФ в Украине". Именно он нарушает политику. Также YouTube и приостанавливает все способы монетизации на своей платформе в России.

Также известно, что 4 марта американский видеохостинг остановил показ рекламы для пользователей в России, а 10 марта — монетизацию каналов пользователей, зарегистрированных в РФ. Видеохостинг остановил функции YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и продажи мерча.

Напомним, что 1 марта американская компания Google решила заблокировать пропагандистские каналы RT, Sputnik и связанные с ними YouTube-каналы из-за войны в Украине. Отметим, что после начала войны в Украине с российского рынка ушли компании Disney, Warner Bros., Sony и Netflix. В замену Роскомнадзор разблокировал торрент-трекер RuTracker.org с пиратским контентом.