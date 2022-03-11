YouTube негайно блокує канали державних медіа РФ у всьому світі

Нові обмеження стосуватимуться тих YouTube-каналів, які фінансує російський уряд. Пропагандистські сайти пишуть, що YouTube також видаляє контент, який ЗМІ РФ називають "спецоперацією в Україні".

11 березня відеохостинг YouTube розпочав негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу. Про це пише видання Reuters.

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Цю інформацію підтвердила у Twitter пресслужба YouTube.

Блокування пов'язане із вторгненням російських військ на територію України. Пресслужба посилається на політику, яка забороняє контент, який заперечує, применшує чи спрощує задокументовані події насильства.

"Наші Принципи спільноти забороняють контент, який заперечує, применшує або перетворює на банальність добре задокументовані події насильства. Наразі ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику", — сказано в повідомленні.

Крім того, кремлівські сайти новин пишуть про те, що "YouTube видаляє контент про спецоперацію РФ в Україні". Саме він порушує політику. Також YouTube зупиняє всі засоби монетизації на своїй платформі в Росії.

Також відомо, що 4 березня американський відеохостинг зупинив показ реклами для користувачів у Росії, а 10 березня — монетизацію каналів користувачів, зареєстрованих у РФ. Відеохостинг зупинив функції YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперналіпок та продажу мерчу.

Нагадаємо, що 1 березня американська компанія Google вирішила заблокувати пропагандистські канали RT, Sputnik та пов'язані з ними YouTube-канали через війну в Україні. Зазначимо, що після початку війни в Україні з російського ринку пішли компанії Disney, Warner Bros., Sony та Netflix. На заміну Роскомнагляд розблокував торент-трекер RuTracker.org із піратським контентом.