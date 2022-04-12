Російські блогери втратили до 80% доходу в соціальних мережах, — експерти

Рекламодавці пішли з ринку, а соцмережі виявилися недоступними росіянам. Автори переходять на інші платформи, але за ними переходить лише мала частина аудиторії.

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Блогери в Росії за останній місяць втратили до 80% прибутку від діяльності на онлайн-платформах Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitch. Такі дані російське видання "Известия" наводить, посилаючись на експертів.

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Російська аудиторія в Instagram і Facebook значно скоротилася, як і кількість рекламодавців, адже ці соціальні мережі заблокували через визнання материнської компанії Meta екстремістською організацією. Крім того, TikTok за своєю ініціативою призупинив роботу в Росії, а YouTube і Twitch відключили монетизацію для російських користувачів. Після вторгнення РФ в Україну багато брендів відмовилися вести бізнес в РФ, тому відкликали контракти з блогерами на інших платформах.

За підрахунками SMM-фахівця агентства 2L Данила Ніколаєва, блогери втратили 80% заробітку, а за даними керівного партнера комунікаційного агентства B&C Agency Івана Самойленка, падіння склало 30–60%. Крістіна Петрова з агентства PR Perfect вважає, що практично кожен блогер в РФ втратив щонайменше половину доходів від будь-яких соцмереж.

Як наслідок, росіяни масово відмовляються від блогерської діяльності. Як повідомила компанія Brand Analytics у період із 24 лютого по 6 квітня з Intagram пішли 48% російських контент-мейкерів, із Facebook — 21%. Схожа ситуація склалася і з YouTube.

Багато блогерів перейшли на нові майданчики, зокрема "ВКонтакте" та Telegram, проте далеко не всі підписники пішли за ними, за оцінкою агентства Fresh Russian Communications — від 3% до 7%. Як вважає Іван Самойленко, багато хто не хоче встановлювати нові програми та реєструвати заради парочки улюблених проєктів — куди простіше знайти авторів зі схожим контентом. При цьому блогери, які не встигли швидко підлаштуватись під формат іншої платформи, втрачають ще більше шанувальників.

З 14 березня Роскомнагляд заблокував Instagram і Facebook у Росії, а через тиждень московський суд визнав компанію Meta екстремісткою. Таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що керівництво дозволило у соцмережах публікувати заклики до насильства щодо військових ЗС РФ та президента країни Володимира Путіна.

31 березня стало відомо, що росіяни вимагали від соціальної мережі Instagram $1 млрд компенсації. Як заявила Рада блогерів при Раді Федерації, багато хто з них втратив основне джерело доходу після блокування платформи Роскомнаглядом.