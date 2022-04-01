В РФ заблокували Instagram "за екстремізм", а тепер просять від соцмережі $1 млрд компенсації

Блогери поскаржилися, що втратили основне джерело заробітку в Instagram. Сума запитуваної компенсації майже дорівнює річному доходу Meta в РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Росії Рада блогерів при Раді Федерації вирішила отримати компенсацію збитків у розмірі $1 млрд від компанії Meta, яку російська влада визнала екстремістською організацією. Видання "Ведомости" пише про це, передаючи слова керівниці Ради Валерії Ритвіної.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вона представила лист 31 березня на круглому столі в Громадській палаті (консультативно-дорадчий орган). Рада блогерів вимагає компенсувати збитки російським користувачам, зокрема підприємцям, які користувалися соціальною мережею Instagram і "постраждали" внаслідок блокування соцмережі в РФ (зазначимо, що рішення блокувати Instagram було ухвалене Тверським судом Москви, які визнали Instagram і Facebook "екстремістськими організаціями", — ред.). Крім того, автори закликали Meta публічно вибачитись перед російськими громадянами.

За словами Валерії Ритвіної, гроші планують передати особам, які зазнають збитків через діяльність Meta, визнану російською владою незаконною. Якщо корпорація відмовиться платити, то блогери загрожують судовим розглядом у Росії чи США.

"Блогери-мільйонники зможуть почати все з нуля — у них є фінансові кошти, своя команда. Але не варто забувати, що в Instagram працюють зокрема матері-одиначки, інваліди й інші незахищені категорії населення", — зазначила Ритвіна.

Вона додала, що Рада блогерів опитала майже 60 тис. користувачів Instagram. 70% із них заявили, що отримують доходи за допомогою соцмережі, а для 50% вона виявилася головним джерелом заробітку.

Валерія Ритвіна розповіла, що на початку 2021 року Meta пообіцяла виплатити мільярд доларів жителям Австралії через скандал зі ЗМІ. Влада країни розробила закон, який зобов'язує соціальні мережі платити за контент, і Facebook ще до ухвалення нововведень поспішив видалити публікації новин. На хвилі негативної реакції Meta зобов'язалася укласти зі ЗМІ контракти на згадану вище суму протягом найближчих трьох років.

Як з'ясували дослідники з компанії Mediascope, напередодні обмежень середньомісячне охоплення Instagram складало 67 млн користувачів (враховувалися росіяни старше 12 років). Як пише Forbes, Федеральна податкова служба РФ оцінила доходи Meta в Росії в 39,8 млрд рублів (5% від глобальної виручки), що за курсом на січень 2022 року відповідало $1,4 млрд. Так Рада блогерів вимагає як компенсацію суму, яка майже дорівнює готовому доходу корпорації в Росії.

"Аргументація — причинно-наслідковий зв'язок: якби ці ресурси видаляли неправомірний контент, то вони не були б заблоковані. Відповідно, через бездіяльність Meta щодо виконання вимог Роскомнагляду соцмережі були заблоковані", — пояснив "Ведомостям" російський юрист Олександр Журавльов, додав, що блогерам доведеться обґрунтовувати суму компенсації за реальними позиціями, надаючи докази шкоди або втраченої вигоди.

Експерт Роман Янковський у коментарі "Ведомостям" припустив, що перспектив виграти справу в Ради блогерів не вдасться. Навіть якщо суд у Росії прийме сторони користувачів Instagram, стягнути гроші з Meta практично неможливо.

"Вони вже заблоковані у Росії, навіщо їм щось платити?" — зазначив співрозмовник.

З 14 березня Instagram і Facebook блокуються на території Росії Роскомнаглядом, а 21 березня суд у Москві визнав дії соціальні мережі Meta екстремістськими. Приводом стали публікації із закликами до насильства щодо російських військових та президента Володимира Путіна.