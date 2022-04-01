В РФ заблокировали Instagram "за экстремизм", а теперь просят от соцсети $1 млрд компенсации

Блогеры пожаловались, что утратили основной источник заработка в Instagram. Сумма запрашиваемой компенсации почти что равна годовому доходу Meta в РФ.

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В России Совет блогеров при Совете Федерации решил получить компенсацию ущерба в размере $1 млрд от компании Meta, которую российские власти признали экстремистской организацией. Издание "Ведомости" пишет об этом, передавая слова руководителя Совета Валерии Рытвиной.

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Она представила письмо 31 марта на кругом столе в Общественной палате (консультативно-совещательный орган). Совет блогеров требует компенсировать ущерб российским юзерам, в частности предпринимателям, которые пользовались социальной сетью Instagram и "пострадали" в результате блокировки соцсети в РФ (отметим, что решение блокировать Instagram было принято Тверским судом Москвы, которые признал Instagram и Facebook "экстремистскими организациями", — ред.). Кроме того, авторы призвали Meta публично извиниться перед российскими гражданами.

По словам Валерии Рытвиной, деньги планируют передать лицам, которые терпят убытки из-за деятельности Meta, признанной российскими властями незаконной. Если корпорация откажется платить, то блогеры угрожают судебным разбирательством в России или в США.

"Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля – у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения", – отметила Рытвина

Она добавила, что Совет блогеров опросил почти 60 тыс. пользователей Instagram. 70% из них заявили, что получают доходы при помощи соцсети, а для 50% она оказалась главным источником заработка.

Валерия Рытвина рассказала, что в начале 2021 года Meta пообещала выплатить миллиард долларов жителям Австралии из-за скандала со СМИ. Власти страны разработали закон, обязывающий социальные сети платить за контент, и Facebook еще до принятия нововведений поспешил удалить публикации новостных изданий. На волне негативной реакции Meta обязалась заключить со СМИ контракты на упомянутую выше сумму в ближайшие три года.

Как выяснили исследователи из компании Mediascope, накануне ограничений среднемесячный охват Instagram составлял 67 млн пользователей (учитывались россияне старше 12 лет). Как пишет Forbes, Федеральная налоговая служба РФ оценила доходы Meta в России в 39,8 млрд рублей (5% от глобальной выручки), что по курсу на январь 2022 года соответствовало $1,4 млрд. Таким образом Совет блогеров требует в качестве компенсации сумму, которая почти что равна готовому доходу корпорации в России.

"Аргументация – причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы. Соответственно, из–за бездействия Meta по выполнению требований Роскомнадзора соцсети были заблокированы", — объяснил "Ведомостям" российский юрист Александр Журавлев, добавив, что блогерам придется обосновывать сумму компенсации по реальным позициям, предоставляя доказательства ущерба или упущенной выгоды.

Эксперт Роман Янковский в комментарии "Ведомостям" предположил, что перспектив выиграть дело у Совета блогеров не получится. Даже если суд в России примет сторону пользователей Instagram, взыскать деньги с Meta практически невозможно.

"Они уже заблокированы в России, зачем им что-то платить?", — отметил собеседник.

С 14 марта Instagram и Facebook блокируются на территории России Роскомнадзором, а 21 марта суд в Москве признал действия социальные сети Meta экстремистскими. Поводом стали публикации с призывами к насилию в отношении российских военных и президента Владимира Путина.