Росія — для сумних: айтішники з РФ створили чорно-білу соцмережу "Сумнограм"

Розробники вважають, що ситуація в РФ змушує користувачів жалкувати про вихід із ринку популярних соцмереж, тому їхній продукт покликаний об'єднати всіх, хто засумував.

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У Росії запустили нову соціальну мережу під назвою "Сумнограм". Один із засновників, Олександр Токарєв, розповів деталі російському сайту "Афіша Daily".

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За задумом розробників, "Сумнограм" автоматично накладає на всі фото чорно-білий фільтр, та й сам сайт витриманий у такій гамі. Дизайн багато в чому нагадує Instagram, можна писати коментарі, підписуватися на інші профілі та займатися пошуком сумних співвітчизників через пошуковий рядок. Замість звичайних сердець "лайки" ставляться у вигляді розбитих сердець.

Зареєструватися вже можна в браузерній версії соцмережі, через кілька днів творці планують випустити програму для Google Play і App Store. Сайт закликає користувачів показувати свій смуток і сумувати разом із іншими.

[ + – ] Сайт "Сумнограм" Фото: Скриншот

За словами Олександра Токарєва, соцмережа є некомерційним проєктом, над нею близько тижня працюють чотири особи, дві з яких є програмістами-фрілансерами. Другий співзасновник проєкту Іван Сьомкін зазначив, що "Сумнограм" покликаний показати, який вигляд повинні мати сервіси для росіян у нинішніх умовах.

"Нам дуже сумно, що багато якісних і популярних сервісів із різних причин припиняють свою роботу в Росії. І ще сумніше від того, який рідкісний шлак часом намагаються видати за імпортозаміщення, — додав Олександр Токарєв. — Ми створили "Сумнограм", щоб разом посумувати через це та підтримати одне одного".

Після блокування соцмереж американської корпорації Meta в Росії створюють "клони" Instagram. Інша команда запустила проєкт Now, який за два дні залучив близько 50 тисяч користувачів (за заявою Telegram-каналу). Його очолив програміст Дмитро Марінін, який раніше працював над продуктами "Яндекса".

Поки соцмережа вручну поширюється через Telegram, пізніше програму обіцяють розмістити в онлайн-магазинах Goolge Play і App Store. 30 березня розробники випустили оновлення, у якому додали повідомлення про нові лайки, коментарі та підписників, оновлення сторінок та інші функції, а також виправили деякі помилки та покращили якість фото.

Раніше в Росії представили ще один аналог Instagram під назвою "Росграм". Додаток поки що доступний тільки партнерам проєкту, проте розробники показали його дизайн і функції на відеопрезентації.

Instagram у Росії визнали екстремістським ресурсом і заблокували 21 березня. Правоохоронці заявили, що користувачів не каратимуть за обхід блокування, проте покупка реклами в блогерів суворо заборонена.