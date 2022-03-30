Россия — для грустных: айтишники из РФ создали черно-белую соцсеть "Грустнограм"

Разработчики считают, что ситуация в РФ вынуждает пользователей сожалеть об уходе с рынка популярных соцсетей, поэтому их продукт призван объединить всех, кому взгрустнулось.

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В России запустили новую социальную сеть под названием "Грустнограм". Один из основателей, Александр Токарев, рассказал детали российскому сайту "Афиша Daily".

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По задумке разработчиков, "Грустнограм" автоматически накладывает на все публикуемые фото черно-белый фильтр, да и сам сайт выдержан в такой гамме. Дизайн во многом напоминает Instagram, можно писать комментарии, подписываться на другие профили и заниматься "поиском грустных соотечественников" через поисковую строку. Вместо обычных сердечек "лайки" ставятся в виде разбитых сердец.

Зарегистрироваться уже можно в браузерной версии соцсети, через несколько дней создатели планируют выпустить приложение для Google Play и в App Store. Сайт призывает пользователей показывать свою грусть и грустить вместе с другими.

[ + – ] Сайт "Грустнограм" Фото: Скриншот

По словам Александра Токарева, соцсеть является некоммерческим проектом, над ней около недели трудятся четыре человека, два из которых являются программистами-фрилансерами. Второй сооснователь проекта, Иван Семкин, отметил, что "Грустнограм" призван показать, как сервисы должны выглядеть для россиян в нынешних условиях.

"Нам очень грустно, что многие качественные и популярные сервисы по разным причинам прекращают свою работу в России. И еще грустнее от того, какой редкостный шлак порой пытаются выдать за импортозамещение", — добавил Александр Токарев. — "Мы создали "Грустнограм", чтобы вместе погрустить об этом и поддержать друг друга".

После блокировки соцсетей американской корпорации Meta в России создают "клонов" Instagram. Другая команда запустила проект Now, который за два дня привлек около 50 тысяч пользователей (по заявлению Telegram-канала). Его возглавил программист Дмитрий Маринин, который ранее работал над продуктами "Яндекса".

Пока cоцсеть вручную распространяется через Telegram, позже приложение обещают разместить в онлайн-магазинах Goolge Play и App Store. 30 марта разработчики выпустили обновление, в котором добавили уведомления о новых лайках, комментариях и подписчиках, обновление страниц и другие функции, а также исправили некоторые ошибки и улучшили качество фото.

Ранее в России представили еще один аналог Instagram под названием "Россграм". Приложение пока доступно только партнерам проекта, однако разработчики показали его дизайн и функции на видеопрезентации.

Instagram в России признали экстремистским ресурсом и заблокировали 21 марта. Правоохранители заявили, что пользователей не будут наказывать за обход блокировки, однако покупка рекламы у блогеров строго запрещена.