В России показали мобильное приложение, призванное заменить Instagram в России

Сооснователь проекта Александр Зобов показал, как выглядит и работает мобильная версия соцсети.

Разработчики представили прототип мобильного приложения социальной сети "Россграм", которое позиционируют как российских аналог Instagram. Дизайн и функциональность показали в ролике, опубликованном в Telegram.

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Приложение пока недоступно для скачивания большинству подписчиков, однако, по словам разработчиков, у них уже готов так называемый партнер-релиз — рабочий движок, на котором тестировщики отлаживают функции будущего продукта. Сооснователь проекта Александр Зобов провел презентацию на примере собственной страницы в "Россграме".

По внешнему виду "Россграм" весьма напоминает заблокированный в России Instagram. При запуске приложения на смартфоне первым делом открывается новостная лента. Пользователи смогут без каких-либо переходов ставить лайки постам и первым видимым комментариям. Там же система предлагает других пользователей, на которых можно подписаться и отдельную ленту с чужими "сториз".

[ + – ] Лента публикаций в Россграме Фото: Скриншот

Судя по презентации, загрузка фото и видео осуществляется нажатием кнопки с плюсом, так же как в Instagram. Приложение должно подтягивать файлы из галереи смартфона. В отличие от соцсети американской корпорации Meta, российские разработчики добавили возможность загружать видеоролики из сторонних источников по ссылке, например из YouTube или Vimeo.

При загрузке фото показан блок с предложением "Установить цену", притом не в рублях, а в долларах — Александр Зобов не объяснил предназначение этой функции. Функции для накладывания фильтров и других способов обработки снимков Александр Зобов не показал.

[ + – ] Окно загрузки фото в Россграме Фото: Скриншот

Дизайн профилей также напоминает Instagram: строчка с количеством публикаций, подписчиков и подписок, сетка с фотографиями, отдельная вкладка для видео, нажатие на аватарку открывает режим "сториз".

[ + – ] Профиль в Россграме Фото: Скриншот

"Россграм" обещали запустить в России 28 марта в 12:40 для журналистов, спонсоров и партнеры проекта. Как пишет портал 3D News, запуск не состоялся, и разработчики не сделали по этому поводу никаких объявлений.

Ранее писали, что аналог Instagram в России запускает Александр Зобов, представленный однокурсником создателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова. Разработчики заявили, что запустят на Android и iOS приложение, полностью повторяющее функционал американской соцсети, и добавят несколько новых инструментов для монетизации контента.

21 марта Instagram и Facebook запретили в России за экстремизм. Корпорацию Meta Platforms в России обвинили в призывах к насилию против российских военных и президента Владимира Путина. Прокурор во время заседания в Тверском суде Москвы отметил, что обычных пользователей не признают экстремистами за использование соцсетей, однако будут привлекать к уголовной ответственности за заказ рекламы.