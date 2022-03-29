У Росії показали мобільний додаток, покликаний замінити Instagram у Росії

Співзасновник проекту Олександр Зобов показав, який вигляд має та як працює мобільна версія соцмережі.

Розробники представили прототип мобільного додатка соціальної мережі "Росграм", який позиціонують як російських аналог Instagram. Дизайн і функціональність показали в ролику, опублікованому в Telegram.

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Додаток поки що недоступний для завантаження для більшості підписників, однак, за словами розробників, у них уже готовий так званий партнер-реліз — робочий двигун, на якому тестувальники налагоджують функції майбутнього продукту. Співзасновник проекту Олександр Зобов провів презентацію на прикладі власної сторінки в "Росграмі".

На вигляд "Россграм" дуже нагадує заблокований в Росії Instagram. При запуску програми на смартфоні насамперед відкривається стрічка новин. Користувачі зможуть без будь-яких переходів ставити лайки постам і першим видимим коментарям. Там же система пропонує інших користувачів, на яких можна підписатися, і окрему стрічку з чужими "сторіз".

[ + – ] Стрічка публікацій в Россграмі Фото: Скриншот

Судячи з презентації, завантаження фото та відео здійснюється натисканням кнопки з плюсом, так само як у Instagram. Програма має підтягувати файли з галереї смартфона. На відміну від соцмережі американської корпорації Meta, російські розробники додали можливість завантажувати відеоролики зі сторонніх джерел за посиланням, наприклад, YouTube або Vimeo.

При завантаженні фото показаний блок із пропозицією "Встановити ціну", до того ж не в рублях, а в доларах — Олександр Зобов не пояснив призначення цієї функції. Функції для накладання фільтрів та інших засобів обробки знімків Олександр Зобов не показав.

[ + – ] Вікно завантаження фото в Россграмі Фото: Скриншот

Дизайн профілів також нагадує Instagram: рядок із кількістю публікацій, підписників і підписок, сітка з фотографіями, окрема вкладка для відео, натискання на аватарку відкриває режим "сторіз".

[ + – ] Профіль у Россграмі Фото: Скриншот

"Россграм" обіцяли запустити в Росії 28 березня о 12:40 для журналістів, спонсорів і партнерів проєкту. Як пише портал 3D News, запуск не відбувся, і розробники не зробили з цього приводу жодних оголошень.

Раніше писали, що аналог Instagram у Росії запускає Олександр Зобов, якого представили як однокурсника творця "ВКонтакте" і Telegram Павла Дурова. Розробники заявили, що застосунок запустять на Android і iOS додаток, що повністю повторює функціонал американської соцмережі, і додадуть кілька нових інструментів для монетизації контенту.

21 березня Instagram і Facebook заборонили в Росії за екстремізм. Корпорацію Meta Platforms у Росії звинуватили в закликах до насильства проти російських військових і президента Володимира Путіна. Прокурор під час засідання у Тверському суді Москви зазначив, що звичайних користувачів не визнаватимуть екстремістами за використання соцмереж, проте притягатимуть до кримінальної відповідальності за замовлення реклами.