Однокурсник Павла Дурова запускає в Росії "свій" Instagram: що чекає на блогерів

Соціальна мережа повністю копіює дизайн і функціонал американської програми, але буде наділена кількома "додатковими особливостями".

У Росії запустять соціальну мережу Россграм, яка має замінити Instagram після блокування. Подробиці розробники повідомили на офіційному сайті проєкту.

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"Россграм" планують запустити в тестовому режимі 28 березня 2022 року, проте прямо зараз доступна попередня реєстрація — всі зареєстровані отримають повідомлення про початок роботи платформи. Спочатку соціальною мережею зможуть скористатися популярні блогери, а також спонсори та інвестори проєкту, решті росіян доступ обіцяють відкрити у квітні.

Творці стверджують, що Россграм отримає функціонал, повністю аналогічний Instagram, а також мобільні версії для операційних систем Android та iOS. Додадуть також додаткові інструменти монетизації контенту, включаючи платний доступ, реферальну програму та збір коштів (краудфаундинг).

На своїй сторінці в соцмережі ВКонтакте один із засновників проєкту Олександр Зобов заявив, що команда розробляє функцію перенесення всіх даних із Instagram у Россграм. Він порадив усім охочим вивантажити їх через налаштування профілю та зберегти в JSON-форматі.

Олександр Зобов показав на своєму прикладі, як виглядатиме профіль у "Росграмі". Судячи зі скріншоту, дизайн повністю повторює Instagram. На його сторінці також опубліковано оголошення про пошук досвідчених програмістів для розробки цієї соцмережі.

[ + – ] Профіль Олександра Зобова в "Россграмі" Фото: Cкриншот

На сайті проєкту наголошується, що Олександр Зобов є "однокурсником Павла Дурова" — творця соцмережі ВКонтакте та месенджера Telegram. Він також працював маркетологом у лондонському рекламному агентстві Arizmedia та керівником PR-відділу тренінгової агенції "Майстер-клас". Ще одним співзасновником російської соцмережі є Кирило Філімонов.

14 березня Роскомнагляд почав блокувати соцмережу Instagram у Росії. До цього Генпрокуратура та Рада Федерації звинуватили корпорацію Meta в екстремізмі. Російські політики припустили, що в країні також можуть заблокувати соцмережу Facebook.

До цього Meta дозволила заклики до насильства щодо російських військових у Facebook та Instagram. Корпорація змінила правила політичного висловлення через вторгнення Росії в Україну. Тепер вона також не забороняє бажати смерті президенту РФ Володимиру Путіну та його білоруському колезі Олександру Лукашенку.