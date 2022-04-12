Российские блогеры потеряли до 80% дохода в социальных сетях, — эксперты

Рекламодатели ушли с рынка, а соцсети оказались недоступны россиянам. Авторы переходят на другие платформы, но за ними следует лишь малая часть аудитории.

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Блогеры в России за последний месяц потеряли до 80% дохода от деятельности на онлайн-платформах Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitch. Такие данные российское издание "Известия" приводит, ссылаясь на экспертов.

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Российская аудитория в Instagram и Facebook значительно сократилась, как и количество рекламодателей, ведь эти социальные сети заблокировали в связи с признания материнской компании Meta экстремистской организацией. Кроме того, TikTok по своей инициативе приостановил работу в России, а YouTube и Twitch отключили монетизацию для российских пользователей. После вторжения РФ в Украину многие бренды вовсе отказались вести бизнес в РФ, поэтому отозвали контракты с блогерами на других платформах.

По подсчетам SMM-специалиста агентства 2L Данилы Николаева, блогеры лишились 80% заработка, а по данным управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко падение составило 30–60%. Кристина Петрова из агентства PR Perfect считает, что практически каждый блогер в РФ потерял как минимум половину доходов от любых соцсетей.

Как результат, россияне массово отказываются от блогерской деятельности. Как сообщила компания Brand Analytics в период с 24 февраля по 6 апреля из Intagram ушли 48% российских контент-мейкеров, из Facebook — 21%. Похожая ситуация сложилась и с YouTube.

Многие блогеры перешли на новые площадки, в том числе "ВКонтакте" и Telegram, однако далеко не все подписчики последовали за ними, по оценке агентства Fresh Russian Communications — от 3% до 7%. Как считает Иван Самойленко, многие не хотят устанавливать новые программы и регистристрировать ради парочки любимых проектов — куда проще найти авторов со схожим контентом. При этом блогеры, которые не успели быстро подстроиться под формат другой платформы, теряют еще больше поклонников.

С 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram и Facebook в России, а через неделю московский суд признал компанию Meta экстремисткой. Такое решение приняли в связи с тем, что руководство разрешило в соцсетях публиковать призывы к насилию в отношении военных ВС РФ и президента страны Владимира Путина.

31 марта стало известно, что россияне потребовали от социальной сети Instagram $1 млрд компенсации. Как заявил Совет блогеров при Совете Федерации, многие из них потеряли основной источник дохода после блокировки платформы Роскомнадзором.