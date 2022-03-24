Модерація контенту й авторизація за паспортом: як працює відеохостинг RuTube

Творцям контенту запропонують вказувати свої дані, щоб прискорити публікацію роликів.

Незабаром користувачі російського відеохостингу RuTube зможуть авторизуватися через сервіс "Держпослуги", щоб отримати більше прав і можливостей. Подробиці у своєму Телеграм-каналі розповів заступник голови Державної думи Антон Горелкін, посилаючись на голову холдингу "Газпром-Медіа" Олександра Жарова.

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За його словами, розробники RuTube спільно з Мінцифри вже реалізували рішення та готуються запустити нову функцію "з дня на день".

Вона передбачає авторизацію через єдину систему ідентифікації й аутентифікації (ЄСІА), яку ще називають "електронним паспортом" громадянина Росії. Вона дозволяє заходити на такі сервіси, як "Держпослуги", а для реєстрації потрібно вказати паспортні дані та Страховий номер індивідуального особового рахунку (СНІОР). Іншими словами, при реєстрації на RuTube користувачам доведеться вказувати свої справжні дані, за якими їх можна буде відстежити.

"Технічно це працюватиме так: заходите на RuTube через свій акаунт, прив'язуєте його до "Держпослуг" через ЕСІА і отримуєте можливість розміщувати ролики без премодерації (але сервіс залишає за собою право перевірити їх на відповідність правилам надалі)", — пояснив Антон Горелкін і додав, що така процедура дозволить полегшити створення контенту для блогерів, а службі підтримки – боротьбу з фейками та дезінформацією.

В іншому пості представник Держдуми пояснив, що головною проблемою для блогерів у RuTube є довга модерація – перевірка відео на заборонений контент перед публікацією, у деяких випадках вона займає кілька днів. Представники відеохостингу розповіли про великі навантаження: черга на модерацію перевищила 130 тисяч роликів. У зв'язку з цим платформа вдесятеро збільшила кількість модераторів і планує ще більше розширити штат.

Раніше з'явилася інформація про можливе блокування YouTube в Росії. Громадські діячі помітили збій у роботі домену yt3.ggpht.com, призначений для завантаження картинок та іншого нерухомого контенту на відеохостинг.

Писали також, що 10 березня YouTube відключив монетизацію відео в Росії, а також зупинив функції YouTube Premium, Music Premium, спонсорства, суперчату, суперстикерів і продажу мерчу. Тепер російським блогерам не виплачуватимуть гроші за рекламу.