RuTube не устраивает: в Госдуме РФ предлагают конфисковать и национализировать YouTube

По словам депутата Евгения Федорова, российские власти могут захватить видеохостинг, взяв под контроль дата-центры, расположенные на территории страны.

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Член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил конфисковать видеохостинг YouTube и поставить его на службу государству. Он объяснил свою позицию в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

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По его словам, власти других стран конфискуют российское имущество за границей, поэтом Россия может поступить также с имуществом YouTube, как "вражеским ресурсом". Евгений Федоров считает, что данные видеохостинга должны храниться в дата-центрах на территории РФ, а потому их можно изъять в качестве интеллектуальной собственности. Кроме того, под контроль можно взять финансовые потоки, проходящие через банки и налоговую службу.

"Да, в нем большая интеллектуальная составляющая, какая разница? Объявляется конкурс, формируется профессиональная команда. Выдается, допустим, госбанком кредит на формирование мероприятия — и все, соцсеть берется под национальный контроль", — заявил депутат Госдумы.

Евгений Федоров против блокировки YouTube, ведь российские аналоги значительно уступают ему по качеству. В частности, политик пожаловался на работу RuTube, где долгое время не может зарегистрироваться. Вместо этого он предложил дать YouTube новое название после национализациии — "Руснод".

"Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот", — прокомментировал Евгений Федоров.

Недавно Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) представил результаты опроса, согласно которым треть жителей России поддерживают блокировку или замедление YouTube со стороны Роскомнадзора. При этом 69,8% опрошенных считают блокировку каналов российских государственных СМИ цензурой со стороны администрации видеохостинга.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила закрытием YouTube в России в ответ на блокировку канала Госдумы. Она предложила пользователям преносить контент на другие платформы, пока еще есть такая возможность.

Российские блогеры уже потеряли до 80% дохода в социальных сетях. Многие рекламодатели покинули российский рынок, другие же не хотят заказывать услуги в Instagram и Facebook, которые признаны экстремистскими в России.

Появилась информация, что пользователей российского видеохостинга RuTube заставят регистрироваться через сайт "Госуслуги", указывая настоящие паспортные данные. Таким образом администрация хочет ускорить модерацию контента.