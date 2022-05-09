Відеохостинг Rutube зазнав потужної атаки хакерів

Поки що жодне хакерське угруповання не взяло відповідальності за злом сайту.

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Rutube, російський аналог Youtube, атакували хакери. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

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"Відеохостинг зазнав потужної кібератаки. Наразі зайти на платформу неможливо", — йдеться у повідомленні.

Пізніше компанія заявила, що інцидент локалізований, і зараз проводяться роботи з гарантування безпеки платформи. Коли ресурс буде доступний — невідомо.

[ + – ] Сайт Rutube недоступний

При спробі зайти на сайт видає 502 помилку. Це означає, що Rutube має проблеми на стороні сервера — коли користувач намагається зайти на сайт, його комп'ютер або телефон отримує некоректну відповідь від сервера. Кібератака могла бути спрямована на сервер-посередник, що з'єднує користувача із сервером сайту, або на DNS-сервер, який відповідає за пошук сайту, або ж атакувати могли хостера — сервер, на якому розміщуються всі файли ресурсу.

Нагадаємо, що в РФ вирішили "імпортозамістити" американську платформу YouTube, презентувавши оновлений інтерфейс RuTube. Щоб зробити платформу привабливою, переробили не лише дизайн, а й додали авторський контент від відомих у Росії блогерів.

Раніше повідомляли, що контент на RuTube піддаватиметься модерації, а авторизація проходитиме за допомогою сервісу Держпослуг. Це означає, що платформа отримуватиме доступ до паспортних даних користувачів.