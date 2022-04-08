З космонавтами та пранкерами: у Росії помпезно презентували оновлений RuTube

Сервіс рясніє контентом на політичні теми, пропонує подкасти, відеоігри та ролики від 20-ти блогерів.

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Нещодавно у Москві презентували оновлений відеохостинг RuTube. Локацією вибрали Московський планетарій, а родзинкою програми — російського космонавта Антона Шкаплерова, передає sostav.ru.

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Тепер платформа дозволить верифікувати канали, залишати коментарі під відео, дивитися відеоконтент у фоновому режимі, дивитися телеканали. Сервіс обіцяє користувачам унікальний контент від блогерів, проте знімати вони його будуть не самостійно, а за сприяння спеціальної студії Originals, яку створив холдинг "Газпром-медіа" (RuTube належить цьому холдингу, — ред.).

[ + – ] Головна сторінка RuTube

ЗМІ повідомляє, що одним з таких шоу стане "На связующих", ведучий якого пранкеритиме російських знаменитостей, а у межах програми "Аукціон" можна буде виграти речі, якими раніше користувалися блогери. Передбачено і "комедійний проєкт про село "Полупановы". Також на сайті вже розміщені ролики, які критикують українських виконавців, які раніше часто виступали в РФ, але після початку воєнних дій підтримали Україну.

За словами генерального директора Олександра Моісеєва, хостинг нікого і нічого не наслідуватиме, а стане унікальним майданчиком та законодавцем трендів.

Власним каналом на RuTube обзавівся "Роскосмос". Його представив космонавт Антон Шкаплеров, який нещодавно повернувся із МКС. А головними амбасадорами майданчика стали пранкери Лєксус і Ваван (блогери Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов).

"Презентація RuTube пройшла на тлі чуток про ймовірне блокування YouTube в Росії, які не вщухають із середини березня", — зазначило російське видання 3dnews.ru.

Раніше ми писали про те, що на RuTube модеруватимуть контент, а авторизуватися там можна буде, розкривши свої паспортні дані.