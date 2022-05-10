Пал смертью храбрых. Украинские хакеры уничтожили видеохостинг RuTube, - СМИ

Продюсер видеоплатформы утверждает, что сайт не подлежит восстановлению из-за полного удаления кода, хотя сами разработчики обещают скоро его починить.

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Администрация российского видеохостинга RuTubе прокомментировала хакерскую атаку, из-за которой сервис недоступен уже более суток. На официальном канале в Telegram она на украинском языке обратилась к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову.

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Пресс-служба RuTube в ночь на 10 мая заявила, что по прежнему пытается возобновить работу платформы. Она поблагодарила Михаила Федорова "за пиар" и заявила, что происшествие заставляет жителей России сплотиться и поддерживать отечественный сервис, особенно 9 мая.

"Мы могли бы переводить посты для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык. Обещаем новость о возобновлении RuTube передать вам на эксклюзивных правах", — предложила администрация Михаилу Федорову.

Утром 10 мая глава Минцифры Украины отреагировал на обращение в своем Telegram-канале:

"Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока Кремль не заговорит".

Российский сайт The Village пишет, что сайт RuTube не подлежит восстановлению. По словам источника, близкого к команде разработчиков видеохостинга, организаторы атаки "полностью удалили код сайта". Как правило, на такой случай хранят резервные копии (бэкапы), однако копания не может понять, имеют ли хакеры доступ к системе. Источник предполагает, что взломать RuTube могли благодаря утечке кодов доступа.

Продюсер RuTube Светлана Гуляева в своем телеграм-канале подтвердила информацию о взломе сайта и отметила, что "есть вероятность, что его уже не восстановят, так как удалили полностью код сайта. Не знаю, как это возможно, но кейс войдет в историю".

9 мая стало известно, что видеохостинг Rutube подвергся мощной хакерской атаке. Пока ни одна группировка публично не взяла на себя ответственность за сбой видеохостинга, однако зайти на него невозможно. В самой компании утверждают, что атака была хорошо спланированной и стоила больших денег, а главной целью был срыв демонстрации "парада победы и праздничного салюта".

Ранее в Госдуме РФ предложили конфисковать и национализировать YouTube. Депутат Евгений Федоров заявил, что недоволен качеством российского видеохостинга RuTube, где проблематично даже зарегистрироваться.