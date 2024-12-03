Платят не все: кто не отдает 5% военного сбора при продаже авто с 1 декабря (инфографика)

Для военных и работников силовых органов военный сбор и дальше остается на уровне 1,5%, рассказали в МВД. Также сохранились льготы для людей, которые только раз в году продали легковой автомобиль или мотоцикл.

После изменения Налогового кодекса с 1 декабря граждане, которые продали автомобиль, должны уплатить, кроме налога, военный сбор, выросший втрое. Размер военного сбора поднялся с 1,5% до 5%, но платят его, например, граждане, которые в течение года продали два и более легковых авто. Об особенностях новых выплат в госбюджет рассказали на портале Главного сервисного центра (ГСЧ) МВД.

В заметке ГСЧ МВД напомнили, что с 1 декабря вступили в силу нормы нового закона, который поднял военный сбор со всех доходов граждан. Доходами считают заработную плату, средства, уплаченные арендаторами недвижимости, выигрыши, проценты за депозит и тому подобное. В перечень входят также деньги, полученные при продаже движимого имущества (автомобиля, мопеда, мотоцикла и т.д.), который оформляют через сервисные центры. Детали налогообложения описаны в ст. 173 Налогового кодекса: в норме закона есть ссылка на пп. 167.2, в котором указан обновленный размер сбора 5%.

Военный сбор — детали налогов и сборов Фото: Скриншот

Военный сбор — детали

Кто не платит военный сбор или платит в уменьшенном размере:

граждане, которые продают первое авто (мотоцикл, мопед) — не платят военного сбора;

военнослужащие и сотрудники силовых органов — военный сбор 1,5%.

В статье ГСЧ МВД объяснили, какие налоги и сборы выплачиваются при продаже движимого имущества:

если продается первое авто (мотоцикл, мопед) в текущем году — 0% налога от стоимости и 0% военного сбора;

если продается второе авто (мотоцикл, мопед) в текущем году — 5% налога и 5% военного сбора;

если продается первый, второй автобус, трактор, прицеп, спецтехника и другие транспортные средства — 5% налога и 5% военного сбора;

если продается третий и последующие автомобили в текущем году — 18% налога и 5% военного сбора (в том числе — для третьего и последующих автобусов, тракторов, прицепов, спецтехники и т. д.).

Военный сбор — детали выплат при продаже авто Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Отметим, 28 ноября на портале "Голос Украины" появился текст закона о росте налогов, в котором говорилось об увеличении военного сбора, уплачиваемого с доходов граждан и предпринимателей. Кроме того, народные депутаты подняли налоги на доходы банков и финансовых компаний.

Народный депутат Нина Южанина 29 ноября объяснила, что граждане могли получить меньшую зарплату из-за роста налогов раньше, чем планировалось. В частности, если бы публикацию на "Голосе Украины" не убрали, то как минимум госслужащие уплатили бы военный сбор на месяц раньше.

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