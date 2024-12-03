Платять не усі: хто не віддає 5% військового збору при продажу авто з 1 грудня (інфографіка)

Для військових та працівників силових органів військовий збір і далі лишається на рівні 1,5%, розповіли в МВС. Також збереглись пільги для людей, які лише раз у році продали легковий автомобіль чи мотоцикл.

Після зміни Податкового кодексу з 1 грудня громадяни, які продали автомобіль, повинні сплатити, крім податку, військовий збір, який зріс утричі. Розмір військового збору піднявся з 1,5% до 5%, але платять його, наприклад, громадяни, які протягом року продали два і більше легкових авто. Про особливості нових виплат в держбюджет розповіли на порталі Головного сервісного центру (ГСЧ) МВС.

У дописі ГСЧ МВС нагадали, що з 1 грудня стали чинними норми нового закону, який підняв військовий збір з усіх доходів громадян. Доходами вважають заробітну плату, кошти, сплачені орендарями нерухомості, виграші, відсотки за депозит тощо. У перелік входять також гроші, отримані при продажу рухомого майна (автомобіля, мопеда, мотоцикла тощо), який оформлюють через сервісні центри. Деталі оподаткування описані у ст. 173 Податкового кодексу: у нормі закону є посилання на пп. 167.2, у якому вказано оновлений розмір збору 5%.

Військовий збір - деталі податків та зборів Фото: Скриншот

Військовий збір — деталі

Хто не платить військовий збір або платить у зменшеному розмірі:

громадяни, які продають перше авто (мотоцикл, мопед) — не платять військового збору;

військовослужбовці та співробітники силових органів — військовий збір 1,5%.

У статті ГСЧ МВС пояснили, які податки та збори виплачуються при продажу рухомого майна :

якщо продається перше авто (мотоцикл, мопед) у поточному році — 0% податку від вартості та 0% військового збору;

якщо продається друге авто (мотоцикл, мопед) у поточному році — 5% податку та 5% військового збору;

якщо продається перший, другий автобус, трактор, причіп, спецтехніки та інші транспортні засоби — 5% податку та 5% військового збору;

якщо продається третє та наступні автомобілі у поточному році — 18% податку та 5% військового збору (у тому числі — для третього та наступних автобусів, тракторів, причепів, спецтехніки тощо).

Військовий збір - деталі виплат при продажу авто Фото: Головний сервісний центр МВС України

Зазначимо, 28 листопада на порталі "Голос України" з'явився текст закону про зростання податків. У законі ідеться про збільшення військового збору, який сплачується з доходів громадян та підприємців. Крім того, народні депутати підняли податки на доходи банків та фінансових компаній.

Народна депутатка Ніна Южаніна 29 листопада пояснила, що громадяни могли отримати меншу зарплату через зростання податків раніше, ніж планувалось. Зокрема, якби публікацію на "Голосі України" не прибрали, то як мінімум держслужбовці сплатили б новий військовий збір на місяць раніше.

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