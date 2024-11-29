"Збір віддаватимете щомісяця": нардепка про зменшення зарплат з 1 грудня та про податки

Починаючи з 1 жовтня підприємці мали б платити більший військовий збір, але натомість можуть отримати штрафи через заборгованість. Щоб такого не сталось, у Раді слід відтермінувати новий збір на 1 січня, заявила нардепка Ніна Южаніна.

Українці могли отримати меншу зарплату ще на початку грудня 2024 року, якби не зникла публікація на порталі "Голосу України". Після того, як стане чинним новий закон про зміну податків, підписаний президентом та прийнятий у Верховній Раді, зменшаться зарплати на розмір військового збору, який зріс утричі. Про зміни, які очікують громадян, а також ФОП 1-4 груп, народна депутатка та членкиня фінансового комітету ВР Ніна Южаніна розповіла в ефірі телеканалу "Київ 24".

Южаніна пояснила, що новий закон про податки, який підписав президент Володимир Зеленський, вплине на доходи усіх громадян. Це означає, що зміняться, зокрема, зарплати і дивіденди за вкладами. Нардепка наголосила, що з 1 грудня зарплати зменшаться, оскільки саме з цієї дати почнуть вираховувати з доходів не 1,5, а 5% військового збору. Також вона згадала про "тисячу Зеленського", яку українці мають отримати взимку 2024-25 рр. З її слів, прикметно те, що "тисячу" українці отримають один раз, але потім втрачатимуть частину доходів щомісяця.

"Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня підете отримувати 1 000, то вам одночасно піднімають утримання із ваших доходів. Треба розуміти, що ви насправді, коли будете отримувати на руки меншу заробітну плату, то це не винен роботодавець. Це просто вийшла ставка військового збору", — пояснила Южаніна.

Крім того, політикиня пояснила дилему, через яку українці на початку грудня могли отримати меншу зарплату, ніж могли б. Дилема виникла через дату чинності закону про нові податки. Закон з'явився на порталі "Голосу України" увечері 28 листопада. Це означало, що вже з зарплати, нараховуваної 29 листопада, утримали б військовий збір. Аналогічне нарахування — на доходи підприємців, але вони могли цю ситуацію якось обійти. Коли публікацію "Голосу України" зняли, то це відтермінувало дію закону. Закон почне діяти з 1 грудня, а люди завчасно нічого не втратять, пролунало в ефірі.

"Точно всі державні установи нараховують основну зарплату, другу частину зарплати, останнім робочим днем календарного місяця. І це саме сьогодні. Отже, виходить, що за сьогодні всі би вже були в цій п'ятивідсотковій межі", — уточнила нардепка.

Також у ефірі торкнулись ще однієї проблеми, пов'язаної з тривалим відтермінуванням підписанням закону про податки. У тексті закону вказано, що військовий збір мають платити ФОП 1, 2, 4 груп з 1 жовтня 2024 року. На це, які на інші відрахування, дається 10 днів, які давно пройшли. Щоб підприємці не постраждали, нардепам слід терміново прийняти ще один законопроєкт, який дозволить платити збір з 1 січня, наголосила Южаніна.

Закон про податки — деталі

Зазначимо, Фокус писав про особливості закону про нові податки, прийнятий Верховною Радою. Серед іншого, законодавці підняли для громадян ставку військового збору з 1,5% до 5%, для ФОП 1, 2, 4 груп — 1% від доходу, для ФОП 3 групи — 10% доходу. Інші новації — податок на прибуток банків зросте до 50%, встановлення податку 25% для фінкомпаній, змінюються правила звітності за ПДФО, розрахунок авансових внесків для ПЗС, зросте рента на щебінь.

Нагадуємо, 28 листопада голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев пояснив, що сталось з публікацією на порталі "Голос Україна" про новий податковий закон.