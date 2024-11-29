"Сбор будете отдавать ежемесячно": нардеп об уменьшении зарплат с 1 декабря и о налогах

Начиная с 1 октября предприниматели должны были бы платить больший военный сбор, но вместо этого могут получить штрафы из-за задолженности. Чтобы такого не произошло, в Раде следует отсрочить новый сбор на 1 января, заявила нардеп Нина Южанина.

Украинцы могли получить меньшую зарплату еще в начале декабря 2024 года, если бы не исчезла публикация на портале "Голоса Украины". После того, как вступит в силу новый закон об изменении налогов, подписанный президентом и принятый в Верховной Раде, уменьшатся зарплаты на размер военного сбора, который вырос втрое. Об изменениях, которые ожидают граждан, а также ФЛП 1-4 групп, народный депутат и член финансового комитета ВР Нина Южанина рассказала в эфире телеканала "Киев 24".

Южанина объяснила, что новый закон о налогах повлияет на доходы всех граждан. Это означает, что изменятся, в частности, зарплаты и дивиденды по вкладам. Нардеп отметила, что с 1 декабря зарплаты уменьшатся, поскольку именно с этой даты начнут высчитывать из доходов не 1,5, а 5% военного сбора. Также она вспомнила о "тысяче Зеленского", которую украинцы должны получить зимой 2024-25 гг. По ее словам, примечательно то, что "тысячу" украинцы получат один раз, но потом будут терять часть доходов ежемесячно.

"Надо всем понимать, что когда вы с 1 декабря пойдете получать 1 000, то вам одновременно поднимают удержания с ваших доходов. Надо понимать, что вы на самом деле, когда будете получать на руки меньшую заработную плату, то это не виноват работодатель. Это просто вышла ставка военного сбора", — пояснила Южанина.

Кроме того, политик объяснила дилемму, из-за которой украинцы в начале декабря могли получить меньшую зарплату, чем могли бы. Дилемма возникла из-за даты вступления в силу закона о новых налогах. Закон появился на портале "Голоса Украины" вечером 28 ноября. Это означало, что уже из зарплаты, начисляемой 29 ноября, должны удержать военный сбор. Аналогичное начисление — на доходы предпринимателей, но они могли эту ситуацию как-то обойти. Когда публикацию "Голоса Украины" сняли, то это отсрочило действие закона. Закон действительно начнет действовать с 1 декабря, а люди раньше времени ничего не потеряют, прозвучало в эфире.

"Точно все государственные учреждения начисляют основную зарплату, вторую часть зарплаты, последним рабочим днем календарного месяца. И это именно сегодня. Значит, получается, что за сегодня все бы уже были в этой пятипроцентной границе", — уточнила нардеп.

Также в эфире коснулись еще одной проблемы, связанной с длительной отсрочкой подписания закона о налогах. В тексте закона указано, что военный сбор должны платить ФЛП 1, 2, 4 групп с 1 октября 2024 года. На это, как и на другие отчисления, дается 10 дней, которые давно прошли. Чтобы предприниматели не пострадали, нардепам следует срочно принять еще один законопроект, который позволит платить сбор с 1 января, подчеркнула Южанина.

Закон о налогах — детали

Отметим, Фокус писал об особенностях закона о новых налогах, принятый Верховной Радой. Среди прочего, законодатели подняли для граждан ставку военного сбора с 1,5% до 5%, для ФЛП 1, 2, 4 групп — 1% от дохода, для ФЛП 3 группы — 10% дохода. Другие новации — налог на прибыль банков вырастет до 50%, установление налога 25% для финкомпаний, меняются правила отчетности по НДФЛ, расчет авансовых взносов для ПЗС, вырастет рента на щебень.

Напоминаем, 28 ноября председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев объяснил, что произошло с публикацией на портале "Голос Украины" о новом налоговом законе.