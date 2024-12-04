8 років для викривачів корупції: у Раді прийняли рішення щодо скандального законопроєкту, — нардеп

Для прийняття законопроєкт про покарання викривачів корупції у залі Ради не вистачило півтора десятка голосів, свідчить публікація парламентаря Ярослава Железняка.

4 грудня народні депутати розглянули у другому читанні законопроєкт 10242, який, серед іншого, стосується громадян, які здійснили несанкціонований доступ до державних реєстрів. Згідно з пропозиціями законотворців, таких людей можуть ув'язнити на термін від 8 до 10 років. Про підсумки голосування народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.

Железняк повідомив результати голосування щодо законопроєкту 10242, який у 2023 році запропонувала ініціативна група десяти нардепів з фракцій "Слуг народу", ОПЗЖ та інших. Політик повідомив, що документ не прийняли в цілому, але на нього у залі відшукалось 213 голосів (для прийняття потрібно 226). Натомість парламентарі відправили законопроєкту на повторне друге читання (229 голосів "за").

У дописі народного депутата наголошується на іншому аспекті законопроєкту, який не стосується викривачів корупції. Увагу Железняка привернув пункт про повернення конфіскованого майна корупціонерам, які домовились зі слідством.

Законопроєкт 10242 - Железняк про голосування Фото: Скриншот

Законопроєкт 10242 про викривачів корупції — деталі

Раніше Фокус писав про питання, які виникли щодо законопроєкту 10242. Зокрема, журналіст Михайло Ткач, який займається розслідуваннями корупції та порушень закону держслужбовцями, звернув увагу на зміни в статті 361 Кримінального кодексу. Згідно з новаціями, які запропонували нардепи, громадян, які здійснили несанкціонований доступ до державних реєстрів можуть опинитись в тюрмі на термін від восьми років. Крім того, зазначається, що під час воєнного стану можуть покарати на термін від 10 до 15 років. У Кримінальному кодексі і раніше були аналогічні покарання, але суть змін полягає у тому, що в текст додалось словосполучення "публічні електронні реєстри", свідчить текст на порталі Ради.

Законопроєкт 10242 - зміни до ст. 361 Кримінального кодексу Фото: Скриншот

Ткач пояснив, що відтепер ускладнюється отримання даних щодо, наприклад, власника дороговартісного Рендж Ровера, який його придбав не невідомо яких доходів. Людина, яка допоможе розслідувачам, ризикує опинитись в тюрмі на вісім років і його не будуть захищати як викривача корупції. Журналіст додав, що навіть нинішнє формулювання ст. 361 та 361-1 загрожує розслідувачам, навіть якщо вони в суді доведуть, що розголошення було суспільно необхідним.

У "Науково-практичних коментарях до Кримінального кодексу", опублікованому на порталі юридичному порталі "Мега Інфо", можна побачити, що мається на увазі під "несанкціонованим збутом та розповсюдженням". У переліку згадується також витік — коли дані отримує хоча б одна людина, яка не мала на це права.

Законопроєкт 10242 - пояснення, що таке неанкціонований доступ до реєстрів Фото: Скриншот

Зазначимо, 4 грудня Железняк повідомив про інші рішення Ради, які стосуються, наприклад, акцизу на тютюнові вироби. Нардеп повідомив, що у залі підтримали підняття акцизу, і це означає, що у 2025 році пачка цигарок може подорожчати на 40 грн.

Нагадуємо, в Україні з 1 грудня підняли військовий збір: у сервісному центрі МВС розповіли, як це вплине на людей, які продають автомобілі, мотоцикли, автобуси чи трактори.