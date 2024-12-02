Викривачам корупції загрожуватиме до 8 років в'язниці: у Раді зареєстрували законопроєкт

Якщо парламент ухвалить зміни до Кримінального кодексу, розслідувачам корупційних схем під час воєнного стану загрожуватиме вирок суду.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт, який може ускладнити викривання корупції в Україні. Автори проєкту № 10242 пропонують встановити кримінальну відповідальність "за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що обробляється в публічних електронних реєстрах". Якщо народні депутати ухвалять це рішення, за розголошення такої інформації буде загрожувати покарання від штрафів до позбавлення волі. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України: додати публічні електронні реєстри до переліку інформаційно-комунікаційних систем, несанкціонований збут і розповсюдження даних із яких каратиметься штрафом від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів чи позбавленням волі на строк до двох років. Під час воєнного стану відповідальність може бути посилена до позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Збут і розповсюдження даних публічних реєстрів у ВР хочуть криміналізувати Фото: Скриншот

"Людина, яка по базі пробʼє чергового посадового власника нового Рендж Ровера 2024 року, отримає тяжкий злочин, 8 років, і не отримає захисту як викривач корупції", — прокоментував законопроєкт № 10242 журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач.

Він також зазначає, що статті 361 і 361-2 КК України вже зараз становлять загрозу для журналістів-розслідувачів, які розголошують інформацію для викриття корупції.

"Адже навіть у разі, якщо суд визнає, що інформація, яку вони розголошують, є суспільно необхідною, вони можуть бути піддані кримінальному переслідуванню", — стверджує Михайло Ткач.

За його словами, запропоновані зміни посилять проблему. Під час воєнного стану за розголошення даних викривачі корупційних схем ризикуватимуть отримати 8 років ув'язнення, а звільнення від відповідальності для тих, хто розслідує випадки корупції та зловживання владою, законом не передбачено взагалі.

Нагадаємо, 2 грудня генерал-майор запасу Дмитро Марченко висловив свою думку про побори з підприємців, СЗЧ, "бусифікацію" та мобілізацію в інтерв'ю Бориславу Березі. За його словами, на готовність бізнесу працювати в Україні сильно впливає рівень корупції.

29 жовтня в "Опендатабот" оприлюднили дані про те, скільки корупціонерів відправили за ґрати за час повномасштабного вторгнення РФ до України. За опублікованою статистикою, вирок отримали 7 тисяч корупціонерів, однак ув'язнення присудили лише 1,5% із них.