Суд присяжних може з'явитися в Україні: Верховна Рада підтримала законопроєкт
Суд присяжних складатиметься з професійного судді та восьми випадково обраних громадян. Він виноситиме вердикт обвинуваченим у кримінальних справах.
Верховна Рада України підтримала законопроєкт про запровадження суду присяжних в Україні в першому читанні під час сесії 5 грудня. Проголосували за 232 депутати, повідомив народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Також парламентарі підтримали законопроєкт про зміни у законі №3844 "Про судоустрій", потрібні для функціонування суду присяжних.
"Важливе рішення! Це крок до повернення довіри до суду та боротьби з корупцією", — написав Олексій Гончаренко.
Суд присяжних в Україні: як він працюватиме
Законопроєкт №3843 зареєстрували у Верховній Раді 14 липня 2020 року. У картці законопроєкту автори зазначають, що закон "Про суд присяжних" дозволить народу реалізовувати своє закріплене Конституцією України право на здійснення правосуддя.
Суд присяжних виноситиме рішення у кримінальних справах в суді першої інстанції. Він складатиметься з одного професійного судді та Лави присяжних із восьми людей, обраних випадково та автоматизовано з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі та відповідають встановленим Законом вимогам.
Лава присяжних буде виносити вердикт обвинуваченій особі за наслідками судового розгляду.
Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, через який викривачів корупції могли б карати позбавленням волі до 8 років. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що для ухвалення рішення не вистачило півтора десятка голосів.
Міністр оборони України Рустем Умєров 3 грудня повідомляв, що парламент підтримав законопроєкт, який спростить українським юнакам ставання на облік після досягнення 17-річного віку. Застосунок "Резерв+" зможе генерувати військово-обліковий документ автоматично.