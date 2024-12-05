Суд присяжних може з'явитися в Україні: Верховна Рада підтримала законопроєкт

Суд присяжних складатиметься з професійного судді та восьми випадково обраних громадян. Він виноситиме вердикт обвинуваченим у кримінальних справах.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про запровадження суду присяжних в Україні в першому читанні під час сесії 5 грудня. Проголосували за 232 депутати, повідомив народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Також парламентарі підтримали законопроєкт про зміни у законі №3844 "Про судоустрій", потрібні для функціонування суду присяжних.

"Важливе рішення! Це крок до повернення довіри до суду та боротьби з корупцією", — написав Олексій Гончаренко.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за впровадження суду присяжних в Україні Фото: Скриншот

Суд присяжних в Україні: як він працюватиме

Законопроєкт №3843 зареєстрували у Верховній Раді 14 липня 2020 року. У картці законопроєкту автори зазначають, що закон "Про суд присяжних" дозволить народу реалізовувати своє закріплене Конституцією України право на здійснення правосуддя.

Суд присяжних виноситиме рішення у кримінальних справах в суді першої інстанції. Він складатиметься з одного професійного судді та Лави присяжних із восьми людей, обраних випадково та автоматизовано з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі та відповідають встановленим Законом вимогам.

Лава присяжних буде виносити вердикт обвинуваченій особі за наслідками судового розгляду.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, через який викривачів корупції могли б карати позбавленням волі до 8 років. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що для ухвалення рішення не вистачило півтора десятка голосів.

Міністр оборони України Рустем Умєров 3 грудня повідомляв, що парламент підтримав законопроєкт, який спростить українським юнакам ставання на облік після досягнення 17-річного віку. Застосунок "Резерв+" зможе генерувати військово-обліковий документ автоматично.