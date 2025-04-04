На смартфонах появляются приложения, которые никто не загружал: кого это коснулось

Пользователи мобильных устройств озадачены тем, что старые удаленные приложения начали случайно появляться на их телефонах из-за "крайне странного" сбоя.

Related video

Владельцы iPhone говорят, что сторонние приложения и игры вдруг появились на их телефонах, пишет thesun.co.uk.

Давно удаленное ПО загадочным образом снова появилось на домашних экранах из-за ошибки в последнем обновлении iOS 18.4. За последние 24 часа Reddit и форум поддержки сообщества Apple были переполнены сообщениями от пользователей.

Пользователи жалуются на то, что непонятные приложения внезапно появились после установки обновления iOS 18.4, выпущенного в понедельник. В большинстве случаев, похоже, эти программы ранее были удалены пользователями — несколько месяцев или даже лет назад.

"Я только что обновил свой телефон до iOS 18.4, и игра Ingress была установлена ​​вместе с ОС", — написал один человек на Reddit. "Я не играю в игры на своем телефоне, кроме шахмат… Как это возможно?".

Другой ответил: "У меня тоже была такая проблема. У меня это была игра Last War. Я не могу себе представить, чтобы Apple намеренно устанавливала игры после обновления iOS".

А третий добавил: "Cooking Mama появилось на домашнем экране. Но у меня никогда не было этого приложения! Как оно появилось на моем устройстве?".

Сбой, похоже, не связан с функцией Apple Automatic Downloads (настройка, которая автоматически загружает приложения, купленные на других устройствах Apple, — ред.), сообщает MacRumors. Однако многие затронутые пользователи говорят, что у них есть только одно устройство Apple, что делает сбой в функции Automatic Downloads маловероятным. Сбой также, похоже, не является результатом взлома iPhone или использования стороннего магазина приложений.

Хотя большинство затронутых пользователей снова удалили появляющиеся приложения, они могут стать помехой, занимая место в хранилище, резюмирует СМИ.

Ранее мы писали, что 78% пользователей не нравятся новые смартфоны. Издание TechRadar провело опрос в своем WhatsApp-канале, чтобы выяснить, как пользователи оценивают дизайн современных смартфонов. Оказалось, что они считают его скучным.