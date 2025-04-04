78% пользователей не нравятся новые смартфоны: в чем причина и что не так (опрос)

Издание TechRadar провело опрос в своем WhatsApp-канале, чтобы выяснить, как пользователи оценивают дизайн современных смартфонов. Оказалось, что они считают его скучным.

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1483 респондентов приняли участие в опросе на тему "Как вы относитесь к дизайну флагманских смартфонов в 2025 году", пишет TechRadar.

Подавляющее большинство респондентов — 915 (62%) — ответили "Современный дизайн смартфонов скучен — мне не хватает разнообразия". Еще 235 (16%) выбрали третий вариант — "Современный дизайн смартфонов скучен, но я понимаю необходимость единообразия", — то есть 78% респондентов негативно относятся к состоянию дизайна смартфонов в 2025 году.

Только 204 респондента (14%) считают, что дизайн смартфонов лучше, чем когда-либо, в то время как 129 (8%) считают, что на рынке смартфонов все еще достаточно разнообразия.

Почти у всех крупных брендов продажи смартфонов неуклонно снижаются с 2021 года (по данным ICIS), и очевидно, что инновационные функции ИИ пока не доказали, что развитие отрасли спасет ее, как на это надеялись. Тем не менее, скучный дизайн смартфонов нельзя назвать единственной, или главной, причиной этой тенденции к снижению.

Модели потребительских покупок изменились; больше нецелесообразно менять смартфон каждые 2 года, большинство потребителей теперь предпочитают делать это через 4 или 5 лет. Даже самые лучшие дешевые телефоны теперь будут поддерживаться обновлениями программного обеспечения в течение 7 лет, а их чипсеты и аккумуляторы достаточно продвинуты, чтобы с легкостью пережить этот период.

Конечно, современные смартфоны скучны, но они чрезвычайно практичны и подходят для своей цели — имеет ли значение, что они все выглядят одинаково? Это вопрос, который, несомненно, будет беспокоить руководителей компаний-производителей. Например, Apple подверглась критике за то, что слишком долго придерживалась одной и той же "скучноватой" формулы iPhone, но рискнет ли она испортить свою "золотую жилу" ради разнообразия? Последние слухи об iPhone 17 говорят о том, что так и будет, хотя трудно поверить, что немного авантюрный дизайн модуля камеры приведет к тотальному обновлению дизайна iPhone.

Как показывает опрос, потребители жаждут чего-то нового, но здесь, несомненно, присутствует элемент ностальгии.

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