78% користувачів не подобаються нові смартфони: у чому причина і що не так (опитування)

Видання TechRadar провело опитування у своєму WhatsApp-каналі, щоб з'ясувати, як користувачі оцінюють дизайн сучасних смартфонів. Виявилося, що вони вважають його нудним.

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1483 респонденти взяли участь в опитуванні на тему "Як ви ставитеся до дизайну флагманських смартфонів у 2025 році", пише TechRadar.

Переважна більшість респондентів — 915 (62%) — відповіли "Сучасний дизайн смартфонів нудний — мені не вистачає різноманітності". Ще 235 (16%) обрали третій варіант — "Сучасний дизайн смартфонів нудний, але я розумію необхідність однаковості", — тобто 78% респондентів негативно ставляться до стану дизайну смартфонів у 2025 році.

Лише 204 респонденти (14%) вважають, що дизайн смартфонів кращий, ніж будь-коли, в той час як 129 (8%) вважають, що на ринку смартфонів все ще достатньо різноманітності.

Майже у всіх великих брендів продажі смартфонів неухильно знижуються з 2021 року (за даними ICIS), і очевидно, що інноваційні функції ШІ поки не довели, що розвиток галузі врятує її, як на це сподівалися. Проте, нудний дизайн смартфонів не можна назвати єдиною, або головною, причиною цієї тенденції до зниження.

Моделі споживчих покупок змінилися; більше недоцільно міняти смартфон кожні 2 роки, більшість споживачів тепер вважають за краще робити це через 4 або 5 років. Навіть найкращі дешеві телефони тепер підтримуватимуться оновленнями програмного забезпечення протягом 7 років, а їхні чіпсети та акумулятори досить просунуті, щоб з легкістю пережити цей період.

Звісно, сучасні смартфони нудні, але вони надзвичайно практичні та підходять для своєї мети — чи має значення, що вони всі мають однаковий вигляд? Це питання, яке, безсумнівно, турбуватиме керівників компаній-виробників. Наприклад, Apple зазнала критики за те, що занадто довго дотримувалася однієї і тієї ж "нуднуватої" формули iPhone, але чи ризикне вона зіпсувати свою "золоту жилу" заради різноманітності? Останні чутки про iPhone 17 свідчать про те, що так і буде, хоча важко повірити, що трохи авантюрний дизайн модуля камери призведе до тотального оновлення дизайну iPhone.

Як показує опитування, споживачі жадають чогось нового, але тут, безсумнівно, присутній елемент ностальгії.

Раніше ми писали про те, чи варто купувати смартфон без Gorilla Glass. У той час як топові телефони від Google і Samsung, як і раніше, використовують захист Corning, такі конкуренти, як Honor, Huawei і Xiaomi, відмовилися від Gorilla Glass на користь власних рішень. Що це дає і наскільки це важливо?