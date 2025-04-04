На смартфонах з'являються додатки, які ніхто не завантажував: кого це стосується

Користувачі мобільних пристроїв спантеличені тим, що старі видалені додатки почали випадково з'являтися на їхніх телефонах через "вкрай дивний" збій.

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Власники iPhone кажуть, що сторонні додатки та ігри раптом з'явилися на їхніх телефонах, пише thesun.co.uk.

Давно видалене ПЗ загадковим чином знову з'явилося на домашніх екранах через помилку в останньому оновленні iOS 18.4. За останні 24 години Reddit і форум підтримки спільноти Apple були переповнені повідомленнями від користувачів.

Користувачі скаржаться на те, що незрозумілі додатки раптово з'явилися після встановлення оновлення iOS 18.4, випущеного в понеділок. У більшості випадків, схоже, ці програми раніше були видалені користувачами — кілька місяців або навіть років тому.

"Я щойно оновив свій телефон до iOS 18.4, і гру Ingress було встановлено разом з ОС", — написав один чоловік на Reddit. "Я не граю в ігри на своєму телефоні, крім шахів... Як це можливо?".

Інший відповів: "У мене теж була така проблема. У мене це була гра Last War. Я не можу собі уявити, щоб Apple навмисно встановлювала ігри після оновлення iOS".

А третій додав: "Cooking Mama з'явилося на домашньому екрані. Але в мене ніколи не було цієї програми! Як він з'явився на моєму пристрої?".

Збій, схоже, не пов'язаний із функцією Apple Automatic Downloads (налаштування, яке автоматично завантажує додатки, куплені на інших пристроях Apple, — ред.), повідомляє MacRumors. Однак багато постраждалих користувачів кажуть, що у них є тільки один пристрій Apple, що робить збій у функції Automatic Downloads малоймовірним. Збій також, схоже, не є результатом злому iPhone або використання стороннього магазину додатків.

Хоча більшість порушених користувачів знову видалили додатки, що з'являються, вони можуть стати на заваді, займаючи місце в сховищі, резюмує ЗМІ.

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