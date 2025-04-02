В monobank произошел сбой: пользователи не могли авторизоваться в приложении, что известно

В работе украинского банка monobank произошел сбой — пользователи не могли авторизоваться в приложении.

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Первые сообщения об этом появились в сети около 22:00.

При попытке зайти в мобильное приложение monobank клиенты получали отказ "Кажется, что-то пошло не так, попробуйте еще раз" и "ошибка мобильного приложения".

Ошибка в приложении monobank Фото: Скриншот

Ошибка в приложении monobank Фото: Скриншот

По состоянию на 23:30 у большинства пользователей работа приложения возобновилась.

Пресс-служба monobank на момент публикации материала не комментировала информацию о сбое в работе приложения.

Напомним, после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете соучредитель monobank Олег Гороховский объявил сбор средств на ядерное оружие.

23 марта "Укрзализныця" сообщила о сбое в IT-системе компании. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступны.