В monobank стався збій: користувачі не могли авторизуватись у додатку, що відомо

У роботі українського банку monobank стався збій — користувачі не могли авторизуватись у додатку.

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Перші повідомлення про це з'явились у мережі близько 22:00.

При спробі зайти у мобільний додаток monobank клієнти отримували відмову "Здається, щось пішло не так, спробуйте ще раз" та "помилка мобільного застосунку".

Помилка в застосунку monobank Фото: Скриншот

Помилка в застосунку monobank Фото: Скриншот

Станом на 23:30 у більшості користувачів робота додатка поновилась.

Пресслужба monobank на момент публікації матеріалу не коментувала інформації щодо збою у роботі додатка.

Нагадаємо, після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив збір коштів на ядерну зброю.

23 березня "Укрзалізниця" повідомила про збій в IT-системі компанії. У зв'язку з цим онлайн-продажі квитків деякий час були недоступними.