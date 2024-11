Навчали ШІ на статтях без дозволу: OpenAI випадково стерла докази NYT у судовій справі

Юристи газети The New York Times та інших видань витратили понад 150 годин на пошук доказів і понад 1 мільйон доларів на судовий процес з OpenAI.

Інженери організації OpenAI випадково стерли дані, які могли бути доказами в позові проти них щодо порушення авторських прав. Газета The New York Times з іншими великими виданнями звинувачують OpenAI в незаконному використанні їхніх матеріалів для навчання штучного інтелекту, однак тепер більшість доказів втрачено, повідомляє сайт The Verge.

Зазначається, що юристи видань досліджували дані про навчання штучного інтелекту понад 150 годин, щоб знайти докази використання їхніх новинних статей, однак через "збій" уся інформація була знищена. В OpenAI визнали помилку і спробували відновити дані, проте інформації лишилося замало, щоб використовувати її як доказ у судовому процесі. Юристи організації OpenAI заявили, що дані зникли через "збій". Адвокати The New York Times своєю чергою сказали, що "не мають підстав" вважати, що докази знищили навмисне, пишуть автори статті.

Адвокат видання The New York Times офіційно повідомила до суду про цей випадок. OpenAI відмовився приєднатися до оновленої заяви та пояснили, що не згодні з наданими у ній характеристиками й дадуть власну відповідь згодом. The New York Times відхилила прохання про коментар, пише The Verge.

Газета The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft в грудні 2023 року. Медійники звинуватили компанії в тому, що вони без дозволу навчали штучний інтелект за допомогою їхніх авторських матеріалів.

"Мільйони статей, опублікованих The New York Times, були використані для навчання автоматизованих чат-ботів, які тепер конкурують із новинним виданням як джерело надійної інформації", — писали журналісти.

Видання The New York Times вже витратило на судовий процес з OpenAI понад 1 мільйон доларів.

Своєю чергою OpenAI уклав угоди з видавництвами Axel Springer, Conde Nast і материнською компанією The Verge Vox Media, щоб використовувати їхні тексти для навчання штучного інтелекту.

Нагадаємо, 20 листопада ЗМІ писали, що у швейцарській церкві можна сповідатися перед ШІ копією Ісуса Христа. Голограму Ісуса, яка завдяки штучному інтелекту приймає сповіді у вірян, встановили в церкві Святого Петра в місті Люцерні в межах артпроєкту "Deus in Machina" (Бог у машині).

Зазначимо також, 14 листопада видання in.mashable писало, що штучний інтелект Gemini втомився від запитань користувача і попросив його померти.