"З імовірністю 99,99%": підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину, — адвокатка

За словами Наталії Романик, нові докази суперечать заявам В'ячеслава Зінченка. Результати експертизи засвідчили, що він перебував за адресою, де вистрілили в мовознавицю.

Related video

Підозрюваний у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко був на місці злочину з імовірністю 99,99%. Про це заявила адвокатка, яка представляє інтереси сім'ї громадської діячки Наталія Романик в інтерв'ю "Українським новинам".

За її словами, це нові деталі розслідування. Результати експертизи показали, що обвинувачений практично точно був на місці злочину, а цей доказ суперечить заявам самого В'ячеслава Зінченка.

Напередодні було продовжено термін досудового розслідування і це звичайна практика, адже йдеться про особливо тяжкий злочин. У зв'язку з цим потрібно більше часу для того, щоб ретельно розглянути всі факти.

"Щодо продовження строку тримання під вартою, слідство заявило нові докази, зокрема, висновок одорологічної експертизи, експертизи запахових слідів, згідно з результатами якої, Зінченко був на місці злочину з імовірністю 99,99%. Цей доказ суперечить заявам підозрюваного, що він не бував на місці злочину, і в сукупності з іншими доказами створює цілісну картину", — заявила Наталія Романик.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон. Прокурори, які займаються справою про вбивство Ірини Фаріон, повідомили, що їм потрібен час для проведення 51 експертизи. Суд погодився з такими аргументами і продовжив строки досудового слідства та арешт підозрюваного.

Також цього дня адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон розкрив нові деталі. За словами Ігоря Сулими, нібито немає нічого, що підтверджувало б причетність В'ячеслава Зінченка до трагедії. Після вбивства мовознавця він ще 2 дні гуляв Львовом, поки правоохоронці по всій країні шукали причетного до злочину.