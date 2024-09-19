"Є таємницею слідства": адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон розкрив нові деталі

За словами Ігоря Сулими, зараз немає нічого, що підтверджувало б причетність В'ячеслава Зінченка до трагедії. Після вбивства мовознавця він ще 2 дні гуляв Львовом, поки правоохоронці по всій країні шукали причетного до злочину.

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З моменту вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон минуло 2 місяці. Слідство триває і відпрацьовуються одразу кілька версій трагедії. Деталями поділився адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, поки що немає багато нових фактів і юрист подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Йому вже надали частину матеріалів, проте деталі він розкривати не став.

"Які саме, я не буду говорити, тому що це є таємницею слідства. З тих матеріалів, які я бачив, тих матеріалів, які були надані, не додалося жодних доказів, які б підтверджували вину В'ячеслава. Немає нічого. Все, що було, так і залишилося", — заявив Ігор Сулима.

Окремо адвокат додав, що знаряддя вбивства за 2 місяці так і не вдалося знайти. Також немає жодної інформації, яка б вказувала на предмет, яким було скоєно вбивство. Слідство триває і багато експертиз ще не було проведено.

А от щодо підозрюваного В'ячеслава Зінченка, адвокат закликав зважати на той факт, що він не став приховувати свої персональні дані та переміщення. Тобто, жодних конспірацій не було.

"Тому що людина, яка хоче щось зробити, вона буде ховатися так, щоб її не побачили. Він цього не робив. Давайте почнемо з Дніпра — він бере квиток, сідає в поїзд, їде до Львова, винаймає квартиру на своє ім'я, оплачує зі своєї картки, надсилає свої паспортні дані", — заявив Ігор Сулима.

Убивство відбулося 19 липня, а В'ячеслав Зінченко перебував після цього у Львові ще 2 дні, хоча майже всі служби країни розшукували того, хто вбив мовознавця. Затриманий у той момент сміливо ходив вулицями, під камерами, купував квиток на своє ім'я і дістався додому.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося, що за чотири дні до смерті Ірина Фаріон озвучила, коли закінчиться війна в Україні. Це було останнє інтерв'ю мовознавиці і там вона заявила, що закінчення війни в Україні може бути таким же несподіваним, як її початок для більшості українців.

22 серпня повідомлялося, що поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі Фаріон, але це не знаряддя вбивства. Згідно з ухвалою суду, обшук проводили ще 14 серпня. Адреса і власник житла невідомі. Правоохоронці знайшли пістолет ФОРТ 12-Р з магазином і патронами.