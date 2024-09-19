"Является тайной следствия": адвокат подозреваемого в убийстве Фарион раскрыл новые детали

По словам Игоря Сулимы, сейчас нет ничего, что подтверждало бы причастность Вячеслава Зинченко к трагедии. После убийства языковеда он еще 2 дня гулял по Львову, пока правоохранители по всей стране искали причастного к преступлению.

Related video

С момента убийства языковеда и общественной деятельницы Ирины Фарион прошло 2 месяца. Следствие продолжается и отрабатываются сразу несколько версий трагедии. Деталями поделился адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко Игорь Сулима в интервью "24 каналу".

По его словам, пока что нет много новых фактов и юрист подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ему уже предоставили часть материалов, однако детали он раскрывать не стал.

"Какие именно, я не буду говорить, потому что это является тайной следствия. Из тех материалов, которые я видел, тех материалов, которые были предоставлены, не добавилось никаких доказательств, которые бы подтверждали вину Вячеслава. Нет ничего. Все, что было, так и осталось", — заявил Игорь Сулима.

Отдельно адвокат добавил, что орудие убийства за 2 месяца так и не удалось найти. Также нет никакой информации, которая бы указывала на предмет, которым было совершено убийство. Следствие продолжается и много экспертиз еще не были проведены.

А вот что касается подозреваемого Вячеслава Зинченко, адвокат призвал учитывать тот факт, что он не стал скрывать свои персональные данные и перемещения. То есть, никаких конспираций не было.

"Потому что человек, который хочет что-то сделать, он будет прятаться так, чтобы его не увидели. Он этого не делал. Давайте начнем с Днепра — он берет билет, садится в поезд, едет во Львов, снимает квартиру на свое имя, оплачивает со своей карточки, отсылает свои паспортные данные", — заявил Игорь Сулима.

Убийство состоялось 19 июля, а Вячеслав Зинченко находился после этого во Львове еще 2 дня, хотя почти все службы страны разыскивали того, кто убил языковеда. Задержанный в тот момент смело ходил по улицам, под камерами, покупал билет на свое имя и добрался домой.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что за четыре дня до смерти Ирина Фарион озвучила, когда закончится война в Украине. Это было последнее интервью языковеда и там она заявила, что окончание войны в Украине может быть таким же неожиданным, как ее начало для большинства украинцев.

22 августа сообщалось, что полиция нашла пистолет во время обысков по делу Фарион, но это не орудие убийства. Согласно постановлению суда, обыск проводили еще 14 августа. Адрес и владелец жилья неизвестны. Правоохранители нашли пистолет ФОРТ 12-Р с магазином и патронами.